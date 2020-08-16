Не стало Николая Губенко

Народный артист РСФСР Николай Губенко скончался в Москве в возрасте 78 лет. Печальную новость сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Twitter.
«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата», — написал Шапошников.
фото: duma.mos.ru
Николай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. После войны он отучился в спецшколе-интернате, и уже в подростковом возрасте увлекся театром. В 1960-м юноша приехал в Москву и поступил во ВГИК. Также некоторое время занимался с преподавателями из циркового училища, и впоследствии использовал полученные навыки как в кино, так и в театре. На втором курсе Губенко сыграл в фильме Марлена Хуциева«Застава Ильича». Эта роль открыла начинающему актеру путь в большой кинематограф.
В 1987-1991 годах артист был главным режиссером Театра на Таганке, а после его разделения руководил «Содружеством актеров Таганки». Эту должность он покинул в ноябре 1989-го, когда был назначен на пост министра культуры СССР, который занимал до 1991-го. Губенко избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005-го был депутатом Мосгордумы. А с 2009-го — вице-спикером.
обсуждение >>