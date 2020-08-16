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Не стало Николая Губенко

16 августа
2020 год

Новости кино >>
16 августа 2020
Народный артист РСФСР Николай Губенко скончался в Москве в возрасте 78 лет. Печальную новость сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на своей странице в Twitter.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата», — написал Шапошников.

Не стало Николая Губенко
фото: duma.mos.ru

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. После войны он отучился в спецшколе-интернате, и уже в подростковом возрасте увлекся театром. В 1960-м юноша приехал в Москву и поступил во ВГИК. Также некоторое время занимался с преподавателями из циркового училища, и впоследствии использовал полученные навыки как в кино, так и в театре. На втором курсе Губенко сыграл в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Эта роль открыла начинающему актеру путь в большой кинематограф.

В том же году Губенко заметил главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов и пригласил его в свою труппу. В 1968-м артист ушел из театра, чтобы продолжить образование на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа. За время своей карьеры он снял шесть полнометражных фильмов, в числе которых «Пришел солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь». Параллельно с работой в театре и режиссурой Николай Губенко снимался в кино. В разные годы сыграл порядка 20 ролей. Самые известные из них — Блюхер («Пароль не нужен»), лейтенант Голощёков («Они сражались за Родину»), Сергей Уваров («Прошу слова»).

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Не стало Николая Губенко
фото: К/ф "Директор"

В 1987-1991 годах артист был главным режиссером Театра на Таганке, а после его разделения руководил «Содружеством актеров Таганки». Эту должность он покинул в ноябре 1989-го, когда был назначен на пост министра культуры СССР, который занимал до 1991-го. Губенко избирался в Госдуму II и III созывов от КПРФ, с 2005-го был депутатом Мосгордумы. А с 2009-го — вице-спикером.

Как уточняет Интерфакс, Губено вместе со своей женой Жанной Болотовой переболел коронавирусом весной 2020-го.
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персоны
Жанна БолотоваНиколай ГубенкоЮрий ЛюбимовМарлен Хуциев
фильмы
Если хочешь быть счастливымИ жизнь, и слёзы, и любовьИз жизни отдыхающихМне двадцать летОни сражались за РодинуПароль не нуженПодранкиПришёл солдат с фронтаПрошу слова
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