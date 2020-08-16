Сет Макфарлейн поработает над мини-сериалом о Второй мировой войне по книгам Германа Воука

В основу ленты ляжет одноименная книга лауреата Пулитцеровской премии Германа Воука и ее продолжение «Война и воспоминания». Это история одной американской семьи, которой предстоит пережить нечеловеческие испытания и совершить путешествие по нескольким континентам в годы Второй мировой. Над сценарием также будет работать Сет Фишер. Подробности об актерском составе и старте съемок пока не сообщаются.
«Я большой поклонник эпопеи Воука. И это изображение хрупкой человеческой судьбы на фоне глобальных мировых потрясений, на мой взгляд, как никогда актуально», – отметил Макфарлейн.
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