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Сет Макфарлейн поработает над мини-сериалом о Второй мировой войне по книгам Германа Воука

16 августа
2020 год

Новости кино >>
16 августа 2020
Американский актер и создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн напишет сценарий для мини-сериала о Второй мировой под рабочим названием «Ветры войны» (The Winds of War), сообщает The Hollywood Reporter.

Сет Макфарлейн поработает над мини-сериалом о Второй мировой войне по книгам Германа Воука
фото: wallsdesk.com

В основу ленты ляжет одноименная книга лауреата Пулитцеровской премии Германа Воука и ее продолжение «Война и воспоминания». Это история одной американской семьи, которой предстоит пережить нечеловеческие испытания и совершить путешествие по нескольким континентам в годы Второй мировой. Над сценарием также будет работать Сет Фишер. Подробности об актерском составе и старте съемок пока не сообщаются.

«Я большой поклонник эпопеи Воука. И это изображение хрупкой человеческой судьбы на фоне глобальных мировых потрясений, на мой взгляд, как никогда актуально», – отметил Макфарлейн.
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