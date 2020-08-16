Лулу Ванг переосмыслит японскую драму «Каков отец, таков и сын»

ревью

Ролики фильмов «ЭККО» Наемный убийца охотится на своих бывших работодателей, пожелавших его уничтожить как опасного свидетеля.

Главная тема Пьяный мастер: 100 лет Чарльзу Буковски Как экранизировали последнего великого сексиста Голливуда

Интервью Алексей Чадов: «На войне без любви делать нечего» Актер и начинающий режиссер о съемках своего дебютного фильма «Джон»

Ролики фильмов «Винная страна» Шесть подруг на юбилее одной из них перебрали с алкоголем, и праздник превратился в сокрушительную разборку.