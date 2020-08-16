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Лулу Ванг переосмыслит японскую драму «Каков отец, таков и сын»

16 августа
2020 год

Новости кино >>
16 августа 2020
Американский режиссер китайского происхождения Лулу Ванг («Прощание») поставит англоязычную ленту, вдохновленную японской драмой Хирокадзу Корээды «Каков отец, таков и сын», сообщает Deadline.

Лулу Ванг переосмыслит японскую драму «Каков отец, таков и сын»
фото: Michael Buckner

Ванг отметила, что ее переосмысление фильма нельзя будет считать ремейком. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Его производством занимается кинокомпания Focus Features. А сценарий пишет американский драматург Сара Рул.

Премьера ленты Хирокадзу Корээды состоялась в 2013 году на Каннском кинофестивале, где фильм был награжден призом жюри. По сюжету преуспевающий бизнесмен узнает, что его биологического сына перепутали при рождении с другим младенцем, и он воспитал чужого ребенка. Ему нужно принять непростое решение, которое полностью изменит жизнь и его самого, и семьи.
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