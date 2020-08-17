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Шон Пенн отмечает юбилей

17 августа
2020 год

Новости кино >>
17 августа 2020
Сегодня, 17 августа, американский актер Шон Пенн отмечает юбилей. Голливудской звезде и двукратному обладателю «Оскара» исполняется 60 лет.

Шон Пенн отмечает юбилей
фото: wallsdesk.com

Шон Джастин Пенн родился 17 августа 1960 года в калифорнийском городке Санта-Моника. Он воспитывался в семье актеров Лео Пенна и Айлин Райан. Союз еврея с русско-литовскими корнями и ирландки-католички изначально предполагал довольно экспрессивный характер детей, что и произошло. Шон рос в Лос-Анджелесе, где учился вместе с Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу в одной школе. После получения аттестата зрелости четверо друзей перебрались к огням большого Нью-Йорка. Пенн начал свою карьеру в кино со съемок в телесериалах.

Полноценный актерский дебют состоялся в 1981 году в драме «Кадеты». Известность Шону Пенну принесли главные роли в лентах «Быстрые перемены в школе Риджмонт» и «Плохие парни», где его игру даже сравнили с манерой Роберта Де Ниро. Затем он сыграл в романтической комедии «Наперегонки с луной», криминальном фильме «Взломщики», триллере «Агенты Сокол и Снеговик» и боевике «Цвета».

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Шон Пенн отмечает юбилей
фото: К/ф "В упор" (1986)

В 1991-м артист дебютировал как режиссер, сняв по собственному сценарию ленту «Индеец-беглец». За время своей карьеры он также поставил «Постовой на перекрёстке», «Обещание», «К дикой природе» и «Последнее лицо». Сейчас в производстве находится его картина «День флага».

Первую номинацию на «Оскар» Шон Пенн получил за роль в драме «Мертвец идёт». Затем он номинировался за фильмы «Сладкий и гадкий» Вуди Аллена и «Я – Сэм» Джесси Нельсон. Заветная статуэтка досталась актеру в 2003-м благодаря «Таинственной реке» Клинта Иствуда. Второй приз Американской киноакадемии ему вручили после выхода байопика «Харви Милк». Среди ярких кинолент с участием Пенна, вышедших на экраны в нулевых, также стоит отметить «21 грамм», «Переводчицу» и «Игру без правил». В числе его последних работ — «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ганмен», «Игры разумов», а также «Первые».

В 1985 году Пенн женился на певице Мадонне, но через четыре года их союз распался. Его второй супругой стала актриса Робин Райт. От этого брака у него есть двое детей — дочь Дилан и сын Хоппер. В августе 2020-го состоялась свадьба Шона Пенна и его 28-летней возлюбленной Лейлы Джордж.
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21 граммАгенты Сокол и СнеговикБыстрые перемены в школе Риджмонт ХайВзломщикиГанменИгра без правилИгры разумовИндеец-беглецК дикой природеКадетыМертвец идётНаперегонки с лунойНевероятная жизнь Уолтера МиттиОбещаниеПервыеПереводчицаПлохие парниПостовой на перекрёсткеСладкий и гадкийТаинственная рекаХарви МилкЦветаЯ - Сэм

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