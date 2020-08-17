Сегодня, 17 августа, американский актер Шон Пенн отмечает юбилей. Голливудской звезде и двукратному обладателю «Оскара» исполняется 60 лет.
фото: wallsdesk.com
Шон Джастин Пенн родился 17 августа 1960 года в калифорнийском городке Санта-Моника. Он воспитывался в семье актеров Лео Пенна и Айлин Райан. Союз еврея с русско-литовскими корнями и ирландки-католички изначально предполагал довольно экспрессивный характер детей, что и произошло. Шон рос в Лос-Анджелесе, где учился вместе с Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу в одной школе. После получения аттестата зрелости четверо друзей перебрались к огням большого Нью-Йорка. Пенн начал свою карьеру в кино со съемок в телесериалах.
В 1985 году Пенн женился на певице Мадонне, но через четыре года их союз распался. Его второй супругой стала актриса Робин Райт. От этого брака у него есть двое детей — дочь Дилан и сын Хоппер. В августе 2020-го состоялась свадьба Шона Пенна и его 28-летней возлюбленной Лейлы Джордж.
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