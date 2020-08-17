Фестиваль польского кино «Висла» объявил состав жюри конкурсa художественных фильмов

Организаторы 13-го фестиваля польских фильмов
«Висла»
в России объявили состав жюри, которое определит обладателя гран-при конкурса художественных фильмов.
фото: Пресс-служба фестиваля «Висла»
Председателем выбран режиссер и кинодраматург
Юсуп Разыков
, который является заслуженным деятелем искусств Узбекистана. Его ленты
«Керосин»
,
«Танец с саблями»
и
«Турецкое седло»
становились участниками и лауреатами множества российских и международных смотров. В этом году к жюри присоединилась
Наталья Назарова
, поставившая такие фильмы, как
«Дочь»
и
«Простой карандаш»
. За время своей карьеры она сотрудничала с
Анной Меликян
,
Кириллом Серебренниковым
,
Владимиром Хотиненко
и
Александром Коттом
. Выбирать победителя также будет главный редактор сайта
Кино-Театр.Ру
, кинокритик, продюсер и идеолог веб-проекта
«Деконструкция»
—
Жан Просянов
.
В конкурсе художественных фильмов представлены девять польских картин, в числе которых
«Тело Христово» Яна Комасы
,
«Мистер Джонс» Агнешки Холланд
,
«Железный мост»
Моники Йордан-Млодзяновски,
«Сверхновая»
Бартоша Крухлика,
«Конец сладкого дня» Яцека Борцуха
,
«Монумент»
Ягоды Шельц,
«Гнилые уши»
Пётра Дылевски,
«Всё для моей матери»
Малгожаты Имельски и
«Пан Т.»
Марцина Кшишталовича. Эти ленты также поборются за приз зрительский симпатий.
«Висла» стартовала в
Твери
14 августа. В Москве фестиваль пройдет в два этапа. С 27 августа по 3 сентября смотр состоится в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» и в кинозале Третьяковской галереи, а затем с 25 по 29 ноября будут организованы ретроспективные показы работ
Януша Маевского
.
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