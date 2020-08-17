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Фестиваль польского кино «Висла» объявил состав жюри конкурсa художественных фильмов

17 августа
2020 год

Новости кино >>
17 августа 2020
Организаторы 13-го фестиваля польских фильмов «Висла» в России объявили состав жюри, которое определит обладателя гран-при конкурса художественных фильмов.

Фестиваль польского кино «Висла» объявил состав жюри конкурсa художественных фильмов
фото: Пресс-служба фестиваля «Висла»

Председателем выбран режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков, который является заслуженным деятелем искусств Узбекистана. Его ленты «Керосин», «Танец с саблями» и «Турецкое седло» становились участниками и лауреатами множества российских и международных смотров. В этом году к жюри присоединилась Наталья Назарова, поставившая такие фильмы, как «Дочь» и «Простой карандаш». За время своей карьеры она сотрудничала с Анной Меликян, Кириллом Серебренниковым, Владимиром Хотиненко и Александром Коттом. Выбирать победителя также будет главный редактор сайта Кино-Театр.Ру, кинокритик, продюсер и идеолог веб-проекта «Деконструкция»Жан Просянов.

В конкурсе художественных фильмов представлены девять польских картин, в числе которых «Тело Христово» Яна Комасы, «Мистер Джонс» Агнешки Холланд, «Железный мост» Моники Йордан-Млодзяновски, «Сверхновая» Бартоша Крухлика, «Конец сладкого дня» Яцека Борцуха, «Монумент» Ягоды Шельц, «Гнилые уши» Пётра Дылевски, «Всё для моей матери» Малгожаты Имельски и «Пан Т.» Марцина Кшишталовича. Эти ленты также поборются за приз зрительский симпатий.

«Висла» стартовала в Твери 14 августа. В Москве фестиваль пройдет в два этапа. С 27 августа по 3 сентября смотр состоится в кинотеатре «Пять звезд на Павелецкой» и в кинозале Третьяковской галереи, а затем с 25 по 29 ноября будут организованы ретроспективные показы работ Януша Маевского.
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Яцек БорцухЯн КомасаАлександр КоттЯнуш МаевскийАнна МеликянНаталья Назарова (II)Юсуп РазыковКирилл СеребренниковАгнешка ХолландВладимир Хотиненко
фильмы
Всё для моей материГнилые ушиДочьЖелезный мостКеросинКонец сладкого дняМистер ДжонсМонументПан Т.Простой карандашТанец с саблямиТело ХристовоТурецкое седло

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