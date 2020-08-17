Ксения Кутепова и Виктор Шамиров перенесут личные проблемы на героев сериала

Стартовали съемки сериала «Большая секунда». Образ главной героини воплотит Ксения Кутепова, а Виктор Шамиров не только станет ее партнером по съемочной площадке, но и займет режиссерское кресло. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Супер», который занимается производством драмеди.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Сюжет картины построен вокруг отношений двух пар. С одной стороны – это бывшие влюбленные Кира (Ксения Кутепова) и Костя (Виктор Шамиров), которые случайно оказываются соавторами в работе над сценарием романтического сериала. С другой – придуманные герои Ростислав (Дмитрий Лысенков) и Арина (Евгения Борзых), на которых авторы невольно переносят часть своих неразрешенных проблем. Любая романтическая история в кино должна закончиться счастливо. Но смогут ли Костя и Кира в реальной жизни повторить судьбу своих персонажей, ответив себе на самые важные вопросы: можно ли вернуть прежние чувства, легко ли простить того, кто тебя когда-то предал? Как забыть любовь, у которой нет будущего?
По словам автора идеи и генпродюсера Алексея Троцюка, «Большая секунда» — это история о силе творчества. Часто именно она помогает создать себе пространство для новых отношений и снова дать шанс на простое человеческое счастье. К актерскому составу проекта также присоединились Людмила Артемьева, Ольга Тумайкина и Михаил Полицеймако.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
«Такой сценарный текст, как «Большая секунда», не часто попадается в нашей теле- и киноиндустрии. Это удовольствие читать и играть именно этими, тщательно подобранными словами. Мы существуем в любимом мною жанре драмеди. И интерес для меня состоит именно в том, чтобы проявить жизнь персонажей во всем ее многообразии: смешной и грустной, абсурдной, трагикомической. Для меня это не просто продукт на телеканале, это художественное произведение, которое, быть может, нам удастся сделать искусством», — рассказал Дмитрий Лысенков.
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