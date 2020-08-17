Анна Старшенбаум присоединилась к ситкому «СеняФедя»

В четвертом сезоне поваров ждут серьезные перемены. Сеня снова готовится стать отцом, значит, нужно ещё больше денег, чтобы обеспечить большое семейство. А закоренелый холостяк Федя наконец-то решил остепениться благодаря симпатичной медсестре Юле. Только в планы Феди вмешивается не менее симпатичная Даша, дочь хозяйки квартиры, где он живет. Образ привлекательной блондинки и воплотила Старшенбаум.
«В сериале открыла Мишу Тарабукина с новой стороны, ведь по сюжету мы нравимся друг другу, а раньше Миша практически не играл любовь, — рассказала Анна. — Сережа Лавыгин кажется невероятным органичным актером. Он очень честно существует в этом жанре. В отличие от меня: это мой первый ситком, и мне, честно говоря, непросто. В любом случае я получила прекрасный опыт, который дополнит мою копилочку».
фото: Пресс-служба СТС
«Мне кажется, только такая женщина и может быть с Федей: яркая, необычная, чумовая. Это наш первый совместный опыт. Мы оба темпераментные, поэтому таким двум "плюсам" сначала было тяжеловато. Но мы быстро с этим справились: поболтали, посмеялись, и всё встало на свои места. Мне в целом непросто работать с актрисами, тем более в любовных сценах. Просто всю жизнь играю характерных мальчиков, без романтических линий», — поделился Михаил Тарабукин.
Съёмки новых серий стартовали в начале года, но прервались из-за пандемии и продолжились только летом. За время карантина Анна отрастила волосы, поэтому в сериале примерила парик. Актрисе и её партнёрам также в жару пришлось носить шубы и пуховики, ведь действие происходит зимой. Кроме тёплых вещей, Анну Бегунову ждал накладной живот: в сериале её героиня Марина ждёт дочку. По иронии судьбы такое преображение понадобилось Бегуновой практически сразу после рождения собственной дочери Лукерьи. Внешние метаморфозы ожидали и мужскую половину сериала. В одной из сцен-фантазий Сеня и Федя превращаются в Ван Хельсинга и Блэйда, которых окружили вампиры. По сюжету Сеня, обременённый кредитами, представляет банкиров в виде кровожадных существ. Художникам удалось полностью воссоздать образы, которые ранее примерили Хью Джекман и Уэсли Снайпс.
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