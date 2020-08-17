В России запустился первый веб-кинотеатр Chill

В России запущен первый веб-кинотеатр Chill, где представлены веб-сериалы и короткие фильмы со всего мира, сообщает пресс-служба проекта. Новая мультимедийная платформа позволяет не только смотреть эксклюзивный контент, но и загружать свои работы.
Сейчас в библиотеке находится более 200 лент из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Помимо мировых премьер и самых известных работ, Chill представит и веб-сериалы собственного производства. В их числе драма «Выйти нельзя остаться», снятая Ян Гэ в Берлине во время карантина, картина «Представители» об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, черная комедия «Грибы и рыбы» и фантастическое шоу «Пиксельный разум». Также на платформе можно посмотреть «Витая в облаках», ставший победителем Чемпионата мира по веб-сериалам, канадскую антологию кровавых ужастиков «Хоррор 404» в духе «Черного зеркала», корейскую драму «Дисциплина» и казахский веб-сериал «Всемогущий».
«Мы видим запрос на новую форму смотрения. Люди хотят смотреть короткие видео во время поездки в метро или стоя в пробке. Это новый формат получения эмоций от кино, когда за 5-15 минут серии ты видишь полноценную историю. И это качественный художественный контент», – отметил генпродюсер сервиса Антон Калинкин.
фото: Пресс-служба Chill
Пользователи Chill получат доступ к фильмам в русском дубляже и на языке оригинала. А создатели коротких форм смогут самостоятельно добавлять свои работы на сайт и монетизировать их. На данный момент на ресурсе около 30% лент находятся в свободном доступе. И это соотношение будет сохранено и дальше. Первые месяцы после запуска доступ к бесплатному контенту будет без рекламы.
Платформа Chill создана компанией Red Carpet Studio, которая занимается продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Компания также проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве, а также первую российскую премию в области веб-индустрии.
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