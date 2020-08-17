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В России запустился первый веб-кинотеатр Chill

17 августа
2020 год

Новости кино >>
17 августа 2020
В России запущен первый веб-кинотеатр Chill, где представлены веб-сериалы и короткие фильмы со всего мира, сообщает пресс-служба проекта. Новая мультимедийная платформа позволяет не только смотреть эксклюзивный контент, но и загружать свои работы.



Сейчас в библиотеке находится более 200 лент из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Помимо мировых премьер и самых известных работ, Chill представит и веб-сериалы собственного производства. В их числе драма «Выйти нельзя остаться», снятая Ян Гэ в Берлине во время карантина, картина «Представители» об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, черная комедия «Грибы и рыбы» и фантастическое шоу «Пиксельный разум». Также на платформе можно посмотреть «Витая в облаках», ставший победителем Чемпионата мира по веб-сериалам, канадскую антологию кровавых ужастиков «Хоррор 404» в духе «Черного зеркала», корейскую драму «Дисциплина» и казахский веб-сериал «Всемогущий».

«Мы видим запрос на новую форму смотрения. Люди хотят смотреть короткие видео во время поездки в метро или стоя в пробке. Это новый формат получения эмоций от кино, когда за 5-15 минут серии ты видишь полноценную историю. И это качественный художественный контент», – отметил генпродюсер сервиса Антон Калинкин.

В России запустился первый веб-кинотеатр Chill
фото: Пресс-служба Chill

Пользователи Chill получат доступ к фильмам в русском дубляже и на языке оригинала. А создатели коротких форм смогут самостоятельно добавлять свои работы на сайт и монетизировать их. На данный момент на ресурсе около 30% лент находятся в свободном доступе. И это соотношение будет сохранено и дальше. Первые месяцы после запуска доступ к бесплатному контенту будет без рекламы.

Платформа Chill создана компанией Red Carpet Studio, которая занимается продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Компания также проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве, а также первую российскую премию в области веб-индустрии.
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№ 5
Совет-Да-Привет   17.08.2020 - 17:07
... Я не очень люблю контент ютуба. Но все возможно. читать далее>>
№ 4
Иван Беляев (Москва)   17.08.2020 - 17:01
И сколько вы веб-сериалов посмотрели? Один? ... читать далее>>
№ 3
Совет-Да-Привет   17.08.2020 - 16:20
Лично я пока ничего интересного не увидел. А на такие поделки всегда был ютуб. читать далее>>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   17.08.2020 - 16:12
Это же отлично! Много разного и интересного контента, а не только то, что одобрили толстые дядьки с волосатыми лапами ... читать далее>>
№ 1
Совет-Да-Привет   17.08.2020 - 15:57
Если учесть, что стоимость такого продукта копейки, веб-сериалы будут плодиться как кролики. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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