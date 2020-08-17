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Кристина Асмус и Клим Шипенко выберут победителей фестиваля «Короче»

17 августа
2020 год

Новости кино >>
17 августа 2020
Восьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил состав жюри. Об этом сообщает пресс-служба смотра, который проходит в онлайн-формате на КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.

Кристина Асмус и Клим Шипенко выберут победителей фестиваля «Короче»
фото: regnum.ru

Выбирать победителей будут актриса Кристина Асмус, режиссер Клим Шипенко, артист Андрей Смоляков, а также журналист и публицист Андрей Колесников. Возглавит жюри продюсер и создатель студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов. Он уверен, что онлайн-формат поспособствует увеличению аудитории смотра.

В основной программе в этом году представлено 32 картины, большая часть из которых – премьеры. Жюри будет отсматривать работы удаленно, а после проведет дистанционное обсуждение.

С 21 августа в социальных сетях КиноПоиска пройдут мастер-классы с членами жюри, а также зрительское голосование. Победителей объявят 23-го. Закрытие фестиваля пройдет в Калининграде, на родине смотра, в летнем кинотеатре на стадионе «Калининград».
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