Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс

18 августа
2020 год

Новости кино >>
18 августа 2020
Сегодня, 18 августа, исполняется 100 лет со дня рождения известной американской актрисы, дважды обладательницы премии «Оскар» Шелли Уинтерс.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс

Ширли Шрифт родилась 18 августа 1920 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в еврейской семье. Её отец, Джонас Шрифт, был помощником портного, а мать, Роза Уинтерс, певицей. Когда ей было три года, семья переехала в Нью-Йорк, чтобы отец мог быть ближе к индустрии одежды. Там она занималась в актёрской студии Hollywood Studio Club, где её соседкой по комнате была Мэрилин Монро. Также посещала Шекспировские курсы Чарлза Лаутона и знаменитую Актёрскую студию. В 1941-м дебютировала на Бродвее в комедии «Ночь перед Рождеством». Впоследствии неоднократно участвовала в театральных постановках. В частности, знаменитым спектаклем с её участием стала пьеса Теннесси Уильямса «Ночь игуаны».

На большом экране актриса впервые появилась в фильме 1943 года «Какая женщина!». Но популярность к ней пришла, когда её взяли на роль официантки в фильм Джорджа Кьюкора «Двойная жизнь», вышедший в 1947-м. Затем последовали «Великий Гэтсби», «Винчестер 73», «Место под солнцем» и «Ночь охотника», закрепившие звёздный статус Уинтерс, которой оказались по плечу и драматические и комедийные образы.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс
фото: кадр из фильма «Лолита»

Свой первый «Оскар» Шелли получила в 1960-м за образ, созданный ею в «Дневнике Анны Франк», после чего подарила статуэтку музею Анны Франк в Амстердаме. Второго «Оскара», за работу в картине «Клочок синевы», она оставила себе. Всего на её счету 161 роль в кино и на телевидении. Помимо вышеперечисленных фильмов, воплотила запоминающихся персонажей в таких картинах, как «Что случилось с Хелен?», «Лолита», «Приключения "Посейдона"», «Кто прикончил тётушку Ру?», «Кровавая мама», «Жилец», «Король цыган», «Дракон Пита», «Элвис», «Алиса в Стране чудес», «Молчание ветчины» и «Портрет леди».

Шелли Уинтерс была замужем четыре раза, её мужьями были Витторио Гассман и Энтони Франчоза. У неё было много романов с актёрами, которые актриса описала в двух автобиографиях. Обладательница ещё семи престижных наград, включая «Золотой глобус», «Эмми», премию «Давид ди Донателло» и приз Венецианского фестиваля. Её имя увековечено на Аллее звёзд на Голливудском бульваре. Актриса умерла в возрасте 85 лет 14 января 2006-го в Лос-Анджелесе.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Витторио ГассманДжордж КьюкорЧарлз ЛаутонМэрилин МонроТеннесси УильямсШелли УинтерсЭнтони Франчоза
фильмы
Алиса в стране чудесВинчестер 73Двойная жизньДракон ПитаЖилецКлочок синевыКороль цыганКровавая мамаКто прикончил тетушку Ру?ЛолитаМесто под солнцемМолчание ветчиныНочь ИгуаныНочь охотникаПортрет ледиПриключения "Посейдона"Элвис

фотографии >>
«Кровавая мама»
Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.
Борис Гершт
15 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Гершт.
Леонид Порохня
14 августа ушёл из жизни сценарист Леонид Порохня.
Сергей Куницкий
12 августа ушёл из жизни актёр Сергей Куницкий.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Александр Ратников
Галина Соколова
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Эдвард Нортон
Роман Полански
Роберт Редфорд
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
Шелли Уинтерс
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Залив тишины
триллер, экранизация
Великобритания, 2020
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен