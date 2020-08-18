Исполнилось 100 лет со дня рождения Шелли Уинтерс

Сегодня, 18 августа, исполняется 100 лет со дня рождения известной американской актрисы, дважды обладательницы премии «Оскар» Шелли Уинтерс.
Ширли Шрифт родилась 18 августа 1920 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в еврейской семье. Её отец, Джонас Шрифт, был помощником портного, а мать, Роза Уинтерс, певицей. Когда ей было три года, семья переехала в Нью-Йорк, чтобы отец мог быть ближе к индустрии одежды. Там она занималась в актёрской студии Hollywood Studio Club, где её соседкой по комнате была Мэрилин Монро. Также посещала Шекспировские курсы Чарлза Лаутона и знаменитую Актёрскую студию. В 1941-м дебютировала на Бродвее в комедии «Ночь перед Рождеством». Впоследствии неоднократно участвовала в театральных постановках. В частности, знаменитым спектаклем с её участием стала пьеса Теннесси Уильямса «Ночь игуаны».
На большом экране актриса впервые появилась в фильме 1943 года «Какая женщина!». Но популярность к ней пришла, когда её взяли на роль официантки в фильм Джорджа Кьюкора «Двойная жизнь», вышедший в 1947-м. Затем последовали «Великий Гэтсби», «Винчестер 73», «Место под солнцем» и «Ночь охотника», закрепившие звёздный статус Уинтерс, которой оказались по плечу и драматические и комедийные образы.
Шелли Уинтерс была замужем четыре раза, её мужьями были Витторио Гассман и Энтони Франчоза. У неё было много романов с актёрами, которые актриса описала в двух автобиографиях. Обладательница ещё семи престижных наград, включая «Золотой глобус», «Эмми», премию «Давид ди Донателло» и приз Венецианского фестиваля. Её имя увековечено на Аллее звёзд на Голливудском бульваре. Актриса умерла в возрасте 85 лет 14 января 2006-го в Лос-Анджелесе.
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