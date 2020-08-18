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Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа» пришли на помощь «Вратарю галактики»

18 августа
2020 год

Новости кино >>
18 августа 2020
Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа» и кинокомпания СТВ объединились ради продвижения первой большой отечественной премьеры после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией корнавируса. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС по поводу релиза картины «Вратарь галактики», которая выйдет в прокат в День российского кино, 27 августа.

В онлайн-беседе с журналистами приняли участие режиссёр и продюсер фильма Джаник Файзиева, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский, генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов и глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа» пришли на помощь «Вратарю галактики»
фото: на съёмках фильма «Вратарь галактики»

Поводом для объединения медиа-холдингов послужила нестабильная ситуация с отечественной киноиндустрией, сильно пострадавшей из-за вспышки COVID-19. Как отметил Константин Эрнст, в стране открылось лишь 40 % кинозалов, а доходы от возобновлённого проката составляют на данный момент 10-15 % от показателей прошлогоднего августа. На вопрос о том, будет ли поддержка национальных кинолент теперь постоянной, руководители каналов уточнили, что всё будет зависеть от развития событий. Если потребуется помощь, то холдинги готовы поддерживать индустрию в тяжёлые времена, поскольку телевидение и кинематограф сильно связаны между собой.

Сельянов призвал зрителей к посещению кинозалов, поскольку считает их безопасными. По его словам, «в "мирное время", например, в 2019-м, средняя посещаемость составляла 13 зрителей в день». Продюсер также добавил, что премьеру «Вратаря галактики» поддержат не только медиа-холдинги, но и ряд киносетей, чьи названия он, впрочем, не озвучил.
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№ 1
Совет-Да-Привет   18.08.2020 - 15:18
СТС обожает такое продвигать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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