Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа» пришли на помощь «Вратарю галактики»

Первый канал, ВГТРК, «СТС Медиа» и кинокомпания СТВ объединились ради продвижения первой большой отечественной премьеры после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией корнавируса. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС по поводу релиза картины «Вратарь галактики», которая выйдет в прокат в День российского кино, 27 августа.
Поводом для объединения медиа-холдингов послужила нестабильная ситуация с отечественной киноиндустрией, сильно пострадавшей из-за вспышки COVID-19. Как отметил Константин Эрнст, в стране открылось лишь 40 % кинозалов, а доходы от возобновлённого проката составляют на данный момент 10-15 % от показателей прошлогоднего августа. На вопрос о том, будет ли поддержка национальных кинолент теперь постоянной, руководители каналов уточнили, что всё будет зависеть от развития событий. Если потребуется помощь, то холдинги готовы поддерживать индустрию в тяжёлые времена, поскольку телевидение и кинематограф сильно связаны между собой.
Сельянов призвал зрителей к посещению кинозалов, поскольку считает их безопасными. По его словам, «в "мирное время", например, в 2019-м, средняя посещаемость составляла 13 зрителей в день». Продюсер также добавил, что премьеру «Вратаря галактики» поддержат не только медиа-холдинги, но и ряд киносетей, чьи названия он, впрочем, не озвучил.
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