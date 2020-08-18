В честь векового юбилея создателя «Чебурашки и крокодила Гены» пройдёт арт-фестиваль «Лёляленд»

С 30 августа по 6 сентября в московском Измайловском кремле пройдёт арт-фестиваль «Лёляленд», посвящённый вековому юбилею режиссёра-мультипликатора, почётного директора Московского музея анимации, народного художника РФ Леонида Шварцмана
. Программа смотра была объявлена на пресс-конференции, которую провело
агентство ТАСС в онлайн-формате.
О фестивале рассказали режиссёр, художник-мультипликатор, народный артист РФ Юрий Норштейн
, художник-мультипликатор, режиссёр Гарри Бардин
, фотограф Сергей Лидов
, режиссёр-мультипликатор, креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов
, директор Ассоциации частных музеев России, президент конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров
и сам виновник торжества.
Посетителей «Лёляленда», по словам Поликарпова, ожидают ретроспектива знаменитых советских мультфильмов, премьерные показы, экспозиция авторских рисунков и набросков мультипликационных персонажей, на которых выросло несколько поколений россиян, «Мульткараоке», «Мультлото» и квесты. Кроме того, дети и их родители смогут принять участие в создании «народного» анимационного фильма. А Сергей Лидов пообещал, что попросит космонавтов отправить в космос портрет юбиляра. Большинство мероприятий пройдёт под открытым небом, в музее анимации будут соблюдаться все меры безопасности, связанные с пандемией.
Леониду Ароновичу
исполнится 100 лет 30 августа. На счету мастера такие незабываемые мультфильмы, как «Аленький цветочек
», «Золотая антилопа
», «Снежная королева
», «Чебурашка и крокодил Гена
», «Котёнок по имени Гав
», «38 попугаев
», «Варежка
», «Обезьянки
» и многие другие. Автор, в силу своего возраста, не сможет принять личное участие в смотре, но с удовольствием будет принимать поздравления от друзей и коллег.
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