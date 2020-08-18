«Лихач» с Никитой Панфиловым стартует 24 августа

По сюжету 37-летний заместитель начальника уголовного розыска в Сочи Сергей Сотников (Панфилов) с лёгкостью распутывает дела в курортном городе, держа всю преступность в страхе. Он давно бы мог возглавить уголовный розыск и даже стать начальником полиции, но кабинетные должности не для него. Все жители города обожают Сотникова, в отличие от начальства, которому он словно кость в горле.
По словам Никиты Панфилова, ««Сотников не похож ни на одного героя, которых мне приходилось играть. Он – волк-одиночка, человек, плывущий не по течению, а против, он действует против правил. Но его главное отличие в том, что он гоняет по городу не на машине, как обычно бывает, а на мотоцикле. На съёмках я ездил сам, но, несмотря на то, что в одном проекте езде на мотоцикле меня учил призёр "Дакара", сцены со сложными трюками, разворотами и дрифтами мне так и не доверили. Я, конечно, хотел попробовать выполнить что-то сам, но это довольно сложно и опасно, поэтому такие трюки выполняли профессиональные каскадёры».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Прототипом главного героя стал реальный следователь сочинской милиции, работавший в 90-х годах. Благодаря своим нестандартным методам он бил рекорды по раскрываемости дел, а также был любителем экстрима – ездил только на спортивных машинах и мотоциклах. Именно поэтому Сергей Сотников предпочитает мотоциклы машинам, ведь они более манёвренны, мобильны и экстремальны.
Съёмки прошли на Черноморском побережье, в Сочи, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По сюжету расследование одного дела заносит главного героя в Северную столицу, где полицейскому, привыкшему к жаркому климату и яркому солнцу, придётся адаптироваться не только к северным ветрам и высокой влажности воздуха, но и к суровым нравам питерской преступности. В кадре зрителей ждёт много экшн-сцен: погони, драки, перестрелки и взрывы.
«У меня остались очень хорошие впечатления от съёмок. Я вспоминаю этот проект с большим удовольствием. Он сильно отличается от других работ именно за счёт удивительного места – Сочи, потрясающего климата и замечательной съёмочной группы. Но мы также работали и в Петербурге, где снимали одни из самых зрелищных сцен проекта. В "Лихаче" будет достаточно много автомобильных трюков, ведь главный герой ездит на мотоцикле, гоняется за преступниками. У нас была большая группа каскадёров, которые всячески помогали и подсказывали и которые выполняли самые сложные трюки. Никита – парень боевой, и каждый раз норовился сам сесть на мотоцикл и выполнить какой-то сложный манёвр, но мы не разрешали этого делать, потому что это опасно. Из-за этого мы с ним часто спорили. Но Никите надо отдать должное – он многое делал сам, будь его воля – он бы сам выполнял вообще все трюки, но дать ему карт-бланш мы не могли», – рассказал режиссёр Максим Демченко.
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