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Уилл Смит и Кевин Харт отправятся в путешествие «Самолётом, поездом, автомобилем»

18 августа
2020 год

Новости кино >>
18 августа 2020
Уилл Смит и Кевин Харт исполнят главные роли в ремейке знаменитой комедии Джона Хьюза «Самолётом, поездом, автомобилем», уверяет The Hollywood Reporter.


В картине заинтересована студия Paramount. Сюжет адаптировала под современные реалии Эйша Карр. Продюсерами выступят Смит, Харт, Джон Мон и Брайан Смайли.

Оригинал 1987 года со Стивом Мартином и Джоном Кэнди повествует о сотруднике рекламного агентства Ниле Пэйдже, который работает в Нью-Йорке, а его семья живёт в Чикаго. Накануне Дня благодарения Нил отправляется в аэропорт, чтобы вылететь к семье вечерним самолётом. Он рассчитывает оказаться дома уже к ночи, потому что полёт занимает не больше часа. Его невезение начинается с того момента, как ему не удалось поймать такси. В конце концов путешествие домой занимает намного больше времени, и Нилу приходится пользоваться всеми видами транспорта. Его спутником в этом путешествии становится безобидный, но невероятно нудный коммивояжер.
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Самолётом, поездом, автомобилем

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