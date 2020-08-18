Уилл Смит и Кевин Харт отправятся в путешествие «Самолётом, поездом, автомобилем»

Уилл Смит
и Кевин Харт
исполнят главные роли в ремейке знаменитой комедии Джона Хьюза
«Самолётом, поездом, автомобилем
», уверяет The Hollywood Reporter
.
В картине заинтересована студия Paramount. Сюжет адаптировала под современные реалии Эйша Карр
. Продюсерами выступят Смит, Харт, Джон Мон
и Брайан Смайли
.
Оригинал 1987 года со Стивом Мартином
и Джоном Кэнди
повествует о сотруднике рекламного агентства Ниле Пэйдже, который работает в Нью-Йорке, а его семья живёт в Чикаго. Накануне Дня благодарения Нил отправляется в аэропорт, чтобы вылететь к семье вечерним самолётом. Он рассчитывает оказаться дома уже к ночи, потому что полёт занимает не больше часа. Его невезение начинается с того момента, как ему не удалось поймать такси. В конце концов путешествие домой занимает намного больше времени, и Нилу приходится пользоваться всеми видами транспорта. Его спутником в этом путешествии становится безобидный, но невероятно нудный коммивояжер.
обсуждение >>