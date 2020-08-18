«Налёт» с Владимиром Машковым и Александром Палем продолжится в конце лета

«Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова – лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет, с одной стороны, "парня из нашего двора", но бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьёй. А Лукерья Ильяшенко всех удивит, у неё очень непростая драматическая роль», – рассказал режиссёр Карен Оганесян.
По сюжету в тяжёлой борьбе за восстановление профессиональной репутации покончившего с собой майора Рыжова отдел Олега Каплана терпит фиаско, с драматическими последствиями для всей четвёрки: Каплан ждет суда в СИЗО, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Фёдор Вачевский отстранены от службы в полиции. В это время насилие вновь захлёстывает улицы Калининграда.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Владимира Машкова, его «прежде всего, заинтересовало имя режиссёра. С Кареном Оганесяном мы уже работали вместе в фильме "Домовой". Считаю его большим мастером, мне с ним комфортно на площадке, он ставит передо мной очень неожиданные и интересные задачи. Я ему полностью доверяю, и раз его заинтересовал сценарий, значит, будет хорошая работа. Я не был знаком до этого лично с Лушей, Денисом и Сашей Палем, но видел их работы. Мне повезло, крайней талантливости эти люди. Это же новое поколение актёров, у которых природное чувство правды».
Съёмки «Налёта» проходили более полугода в Калининграде. Город был выбран неслучайно – хотели добиться как можно более «отвлечённого» пространства. Это очень кинематографичный город – размеренный, лишённый суеты и полный мрачного очарования. Среди локаций были выбраны и частные дома, и заброшенные заводы, и ГЭС, и эллинги, и даже порт. А одну из ключевых сцен снимали на Куршской косе. Полицейский же участок выстроили в одном из цехов заброшенного завода.
фото: пресс-служба Первого канала
«Герои в фильме, как и в жизни, не отрицательные и не положительные, в определённых ситуациях они проявляются по-разному. Оксана – женщина-полицейский, такая цельная натура с железным стержнем. По-моему, она не улыбается в принципе, – делится своими впечатлениями Лукерья Ильяшенко. – Калининград действительно играет огромную роль в "Налёте", он создаёт гнетущую и тёмную атмосферу. Я не могу представить другой город, который так же хорошо подходил к этой истории, он отражает состояние главных героев».
Герой Александра Паля ездил на мощном мотоцикле. Александр ни один месяц тренировался в мастерстве вождения и сам снимался без дублёра. Кроме того, по сюжету персонаж получает боевую травму. Каждое утро гримёры накладывали артисту гипс, состоящий из двух частей. Весь день Александр снимался с забинтованной рукой и только вечером эту конструкцию разбирали. Как говорит Паль, его «герой – оперативник, взбалмошный, безрассудный, любящий женщин, очень часто злоупотребляющий их вниманием».
фото: пресс-служба Первого канала
Практически все трюки, в том числе опасные, выполняли сами артисты, каскадёры делали только самые сложные вещи. Всех учили обращаться с оружием, правильно держать пистолет, бежать и стрелять одновременно и, конечно же, правильно падать. Денис Шведов с большой теплотой вспоминал легендарного спецназовца Дядю Мишу, который научил их полицейским умениям в кратчайшие сроки, чтобы не чувствовалось никакой фальши. Что касается персонажа Шведова, то, как отметил актёр, «он отвечает в этом сериале за грубую мужскую силу и семейные ценности, не знаю уж, как это можно было совместить, но надеюсь, что получилось».
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