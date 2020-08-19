Скончался британский актер Бен Кросс

18 августа британский актер Бен Кросс скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его дочь Лорен, которая опубликовала печальную новость в Facebook. Она уточнила, что артист некоторое время болел, и за последнюю неделю его состояние начало резко ухудшаться.
фото: bbc.com
Бен Кросс родился 16 декабря 1947 года в рабочем квартале Лондона – Паддингтоне. После школы он поступил в Королевскую Академию драмы, по окончании которой работал в провинциальных театрах. В 1974-м дебютировал на телевидении, а в 1977-м – на большом экране.
Незадолго до своей кончины британский актер закончил сниматься в фильме «Дьявольский свет», премьера которого запланирована на 2021-й. Также в производстве находится лента «Последнее письмо от твоего любимого», где Кросс исполнил одну из главных ролей.
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