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«Гусар» Гарик Харламов отправится в путешествие во времени

19 августа
2020 год

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19 августа 2020
Этой осенью телеканал ТНТ представит премьеру авантюрной комедии «Гусар» с Гариком Харламовым. Для артиста это была первая большая роль в художественном сериале, уточняет пресс-служба канала.

«Гусар» Гарик Харламов отправится в путешествие во времени
фото: Пресс-служба ТНТ

Ситком о путешествии во времени станет первым историческим проектом ТНТ. По сюжету поручик Григорий Рыльский (Гарик Харламов) должен доставить Кутузову секретные документы. Как только они попадут к полководцу, русская армия начнет наступление. Но по пути в штаб Рыльский заглядывается на девицу и загадочным образом исчезает. Затем действие переносится в наше время. Молодой ученый Дмитрий Журавлев (Павел Рассомахин) десять лет посвятил созданию машины времени, пока его жена Катя (Екатерина Ковальчук) зарабатывала деньги и тащила на себе весь быт. Ей надоело, что Митя женат не на ней, а на машине времени, и в день, когда она решила сообщить супругу о расставании, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок. Попытка вернуть поручика обратно заканчивается поломкой машины времени, и до тех пор, пока Митя ее не починит, Рыльский будет жить в нашем веке. Гусару предстоит открыть для себя телевидение, электричество, интернет и другие прелести будущего, а еще посмотреть, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, и удивиться понятиям чести в интерпретации современных мужей.

«Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что «Гусар» — самый сложный проект в моей жизни! Мы снимали сериал на протяжении полутора лет, успели пережить карантин, сниматься в других проектах. Съемки шли и летом, и зимой, и в павильонах, и на исторических объектах. Мой персонаж совершенно своеобразен, он настоящий гусар того времени. У него свой язык, нрав, темперамент, он не похож ни на кого. Мы с ним разные люди, конечно. Но Григорий Савельевич и Гарик Харламов все же в чем-то похожи», — рассказал актер.
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