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Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа

19 августа
2020 год

Новости кино >>
19 августа 2020
Биографический сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове — «В созвездии Стрельца» — стартует на Первом канале 24 августа. В основу сценария Ильи ЦофинаЁлки 1914») легли драматические события из жизни великого нападающего, в судьбе которого были и стремительный взлет, и ложное обвинение в изнасиловании, и тюремный срок, и непростое возвращение в спорт. Главную роль в ленте исполнил Дмитрий Власкин, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие картины охватывает 1955-1964 годы. В 16 лет Эдуард начал играть в московском «Торпедо», а уже через год вышел на поле в составе сборной СССР. На этом успехи юного Стрельцова не закончились: он стал лучшим бомбардиром, а в 19 лет — чемпионом Олимпиады в Мельбурне. Когда, казалось бы, его жизнь удалась и впереди ждала лишь потрясающая карьера, все перевернулось с ног на голову. Весной 1958 года он вместе с двумя другими игроками сборной был арестован по ложному обвинению в изнасиловании. Его приговорили к 12 годам лагерей, и Эдуард провел половину этого срока на лесоповале, пока его не освободили. До сих пор существует несколько версий, кто и почему сломал судьбу спортсмена.

«Я профессионально занимался большим теннисом, но в футбол играл во дворе с детства. И к роли готовился всесторонне. Изучал публикации про Эдуарда Стрельцова, перечитывал его книгу «Вижу поле». А еще общался с современниками великого футболиста, когда проходил подготовку на стадионе «Торпедо». Мне помогал известный торпедовский тренер Олег Левин. Раскачка, ложный замах, стрельцовский пас — этому меня обучили. Как же сложно, но и как весело было снимать футбольные эпизоды! У меня был дублер, который выполнял некоторые трюки за меня, но я все равно стремился все делать сам», — поделился Власкин.

Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа
фото: Пресс-служба Первого канала

Большой вклад в создание картины внести активисты клуба болельщиков «Торпедо». Они предоставили массу информации и материалов, в том числе кубки, редкие фотографии и замеры формы того времени. За атмосферой Советского Союза съемочная команда в Минск. Реквизит — автоматы с газировкой, перьевые ручки, пепельницы, старые телефоны — нашли на складе «Беларусьфильма». А газеты, фотографии, удостоверения, футбольные мячи изготавливались специально для проекта.

По словам режиссера Романа Гапанюка, в сериале есть три темы, которые всегда волнуют зрителя: любовь, футбол и тюрьма. Постановщик также рассказал, что при подготовке сценария создатели консультировались с сыном Эдуарда Стрельцова, который вносил в текст свои коррективы.
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Биография / БайопикПервый канал
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Дмитрий ВласкинРоман ГапанюкИлья Цофин
фильмы
В созвездии СтрельцаЁлки 1914

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Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа фотографии
Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа фотографии
Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа фотографии
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