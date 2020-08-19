«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября

По сюжету молодой режиссёр, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского, попадает в порно-индустрию и меняет мир к лучшему.
«Я с щенячьим воодушевлением воспринял сюжет и своего героя. Он человек глубокого ума, творец, ищущий, вечно терзающий себя мыслями об искусстве! Уже избитая фраза Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» лучше всего описывает его внутренний мир! Думаю, он мог ставить опыт голодовки и аскетизма похлеще самого Диогена. А впечатления от актерского ансамбля, как от сборной мира по футболу: каждый уникален и неповторим. Все понимают, на какой тонкий лёд ступили, и каждый чувствует, как идти по этому льду», – отметил Паль.
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