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«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября

19 августа
2020 год

Новости кино >>
19 августа 2020
Комедия Михаила Сегала «Глубже!» с Александром Палем и Любовью Аксеновой выйдет на широкие экраны 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая занимается прокатом ленты.

«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября
фото: Пресс-служба Sony Pictures

По сюжету молодой режиссёр, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского, попадает в порно-индустрию и меняет мир к лучшему.

«Я с щенячьим воодушевлением воспринял сюжет и своего героя. Он человек глубокого ума, творец, ищущий, вечно терзающий себя мыслями об искусстве! Уже избитая фраза Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» лучше всего описывает его внутренний мир! Думаю, он мог ставить опыт голодовки и аскетизма похлеще самого Диогена. А впечатления от актерского ансамбля, как от сборной мира по футболу: каждый уникален и неповторим. Все понимают, на какой тонкий лёд ступили, и каждый чувствует, как идти по этому льду», – отметил Паль.

Помимо Паля и Аксеновой в актерский состав также вошли Сергей Бурунов, Антон Лапенко, Игорь Верник, Семен Трескунов, Олег Гаас, Игорь Угольников, Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Соколова и Елена Короткова. Премьера комедии состоится в конкурсе 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в сентябре.
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«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября фотографии
«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября фотографии
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