Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз»

ревью

«Глубже!» с Александром Палем выйдет на широкие экраны 22 октября

«Гусар» Гарик Харламов отправится в путешествие во времени

Сериал о «русском Пеле» Эдуарде Стрельцове покажут на Первом канале с 24 августа

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«Дружить по-русски!». Отрывок №3

Свидетель брачующихся отказывается от своей миссии, но по мнению друзей его причина - не уважительная.