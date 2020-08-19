Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз»

Психологический триллер Валерия Тодоровского «Гипноз» выйдет в прокат 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая занимается дистрибуцией фильма.
фото: Пресс-служба Sony Pictures
По сюжету подросток Миша (Сергей Гиро) посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова (Максим Суханов), чтобы вылечиться от лунатизма. В результате парень попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование и докопаться до истины. Но сделать это будет крайне непросто, ведь сон и явь слились для него воедино.
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