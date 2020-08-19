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Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз»

19 августа
2020 год

Новости кино >>
19 августа 2020
Психологический триллер Валерия Тодоровского «Гипноз» выйдет в прокат 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая занимается дистрибуцией фильма.

Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз»
фото: Пресс-служба Sony Pictures

По сюжету подросток Миша (Сергей Гиро) посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова (Максим Суханов), чтобы вылечиться от лунатизма. В результате парень попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование и докопаться до истины. Но сделать это будет крайне непросто, ведь сон и явь слились для него воедино.

В ленте также сыграли Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина и Степан Середа. «Гипноз» был снят в копродукции России и Финляндии. Режиссер и автор идеи Валерий Тодоровский отметил высокий профессионализм финских кинематографистов, с которыми ему довелось поработать впервые.
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Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз» фотографии
Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз» фотографии
Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз» фотографии
Стала известна дата премьеры психологического триллера Валерия Тодоровского «Гипноз» фотографии
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