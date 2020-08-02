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Скончался американский актер Уилфорд Бримли

2 августа
2020 год

Новости кино >>
2 августа 2020
Сегодня, 2 августа, не стало американского актера Уилфорда Бримли, получившего известность благодаря фильмам «Кокон» и «Нечто». Он скончался в возрасте 85 лет в своем доме в штате Юта. Об этом CNN сообщила менеджер артиста.

Скончался американский актер Уилфорд Бримли
фото: cnn.com

Причина смерти пока не известна. Незадолго до своей кончины Бримли находился в больнице Сент-Джорджа, где проходил лечение в отделении интенсивной терапии. В 1979 году у него был диагностирован сахарный диабет. С тех пор актер стал активным участником Американской ассоциации диабета, снимался в рекламных роликах, агитирующих людей чаще проверять уровень сахара в крови.

Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Карьеру в кинематографе он в начале 1970-х и снялся более чем в 70 проектах. Популярность артисту принес фильм «Китайский синдром». В числе его наиболее заметных ролей также появления в ленте «Без злого умысла», экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга «Отель Нью-Хэмпшир», триллере «Фирма», приключенческом боевике «Трудная мишень» и многих других.
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