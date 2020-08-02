«Чик» покажут на большом экране

Один из самых обсуждаемых сериалов этого лета – «Чики» – покажут на большом экране. Зрители смогут увидеть все эпизоды в кинотеатре «Октябрь» 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба сервиса more.tv, где в июне прошла онлайн-премьера проекта.
Действие сериала разворачивается на солнечном юге. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву и вернулась на красном миникупере с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
обсуждение >>