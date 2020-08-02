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«Чик» покажут на большом экране

2 августа
2020 год

Новости кино >>
2 августа 2020
Один из самых обсуждаемых сериалов этого лета – «Чики» – покажут на большом экране. Зрители смогут увидеть все эпизоды в кинотеатре «Октябрь» 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба сервиса more.tv, где в июне прошла онлайн-премьера проекта.

«Чик» покажут на большом экране
фото: Пресс-служба more.tv

После спецпоказа состоится разговор с режиссером «Чик» Эдуардом Оганесяном, исполнительницами главных ролей – Ириной Горбачевой, Варварой Шмыковой и Ириной Носовой, а также актерами Сергеем Гилёвым, Михаилом Тройником и Иваном Фоминовым. Модератором выступит кинокритик Алиса Таежная.

Действие сериала разворачивается на солнечном юге. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги – Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву и вернулась на красном миникупере с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
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