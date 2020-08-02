Алина Гросу находится «В плену у прошлого»

В Киеве стартовали съемки мелодрамы «В плену у прошлого», одну из главных ролей в которой исполнит актриса и певица Алина Гросу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», где впоследствии состоится премьера сериала.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
По сюжету некогда талантливый хирург, а теперь патологоанатом Вера живет одной работой и заботами родственников, которые часто нуждаются в ее помощи. После печального опыта романтических отношений она возвращается в родной городок, надеясь понять, как быть дальше. Но внезапно женщина выясняет, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Она решает своими силами найти настоящего виновника преступления. Ситуация усложняется тем, что расследование поручают Фёдору, к которому Вера ранее испытывала нежные чувства. Чем ближе героиня оказывается к правде, тем больше странных, пугающих вещей начинают происходить с ее близкими, о темном прошлом которых она даже не подозревает.
«Я играю очень интересного, неожиданного и яркого персонажа, который будет в каждой серии открываться по-разному. В финале зритель, надеюсь, будет испытывать к моей героине огромную гамму чувств: примет ее, возможно, поймет, а может быть и нет», – рассказала Алина Гросу о своем персонаже по имени Аврора.
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