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Алина Гросу находится «В плену у прошлого»

2 августа
2020 год

Новости кино >>
2 августа 2020
В Киеве стартовали съемки мелодрамы «В плену у прошлого», одну из главных ролей в которой исполнит актриса и певица Алина Гросу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», где впоследствии состоится премьера сериала.

Алина Гросу находится «В плену у прошлого»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету некогда талантливый хирург, а теперь патологоанатом Вера живет одной работой и заботами родственников, которые часто нуждаются в ее помощи. После печального опыта романтических отношений она возвращается в родной городок, надеясь понять, как быть дальше. Но внезапно женщина выясняет, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Она решает своими силами найти настоящего виновника преступления. Ситуация усложняется тем, что расследование поручают Фёдору, к которому Вера ранее испытывала нежные чувства. Чем ближе героиня оказывается к правде, тем больше странных, пугающих вещей начинают происходить с ее близкими, о темном прошлом которых она даже не подозревает.

Режиссером 16-серийной картины выступил Александр Мохов. В актерский состав также вошли Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Кирилл Кузнецов, Степан Лапин, Екатерина Владимирова, Инна Коляда, Дмитрий Блажко и другие.

«Я играю очень интересного, неожиданного и яркого персонажа, который будет в каждой серии открываться по-разному. В финале зритель, надеюсь, будет испытывать к моей героине огромную гамму чувств: примет ее, возможно, поймет, а может быть и нет», – рассказала Алина Гросу о своем персонаже по имени Аврора.
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