Студии Disney и Pixar выпустят мультфильм «Лука» о летних приключениях в Италии

Анимационные студии Disney и Pixar анонсировали свой совместный проект – полнометражный мультфильм «Лука», который поведает о невероятных летних приключениях на побережье Италии. Премьера состоится в июне 2021 года, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба Disney
Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженному, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
Режиссерское кресло займет Энрико Касароса, номинированный на «Оскар» за свою короткометражку «Луна». Для него «Лука» станет дебютным полмометражным мультфильмом. В качестве продюсера ленты выступит Андреа Уоррен, ранее работавший над третьей частью «Тачек».
«Для меня это глубоко личная история, не только потому, что сюжет разворачивается на итальянской Ривьере, где я вырос, но и потому, что в центре этого фильма оказывается торжество дружбы. Часто именно детская дружба определяет, кем мы хотим стать. И это как раз те самые скрепы, которые находятся в самом сердце нашей истории. Помимо красоты и очарования итальянского побережья, зрителей ждет незабываемое летнее приключение, которое абсолютно изменит Луку», – отметил Энрико Касароса.
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