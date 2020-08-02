Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Студии Disney и Pixar выпустят мультфильм «Лука» о летних приключениях в Италии

2 августа
2020 год

Новости кино >>
2 августа 2020
Анимационные студии Disney и Pixar анонсировали свой совместный проект – полнометражный мультфильм «Лука», который поведает о невероятных летних приключениях на побережье Италии. Премьера состоится в июне 2021 года, сообщает пресс-служба проекта.

Студии Disney и Pixar выпустят мультфильм «Лука» о летних приключениях в Италии
фото: Пресс-служба Disney

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженному, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Режиссерское кресло займет Энрико Касароса, номинированный на «Оскар» за свою короткометражку «Луна». Для него «Лука» станет дебютным полмометражным мультфильмом. В качестве продюсера ленты выступит Андреа Уоррен, ранее работавший над третьей частью «Тачек».

«Для меня это глубоко личная история, не только потому, что сюжет разворачивается на итальянской Ривьере, где я вырос, но и потому, что в центре этого фильма оказывается торжество дружбы. Часто именно детская дружба определяет, кем мы хотим стать. И это как раз те самые скрепы, которые находятся в самом сердце нашей истории. Помимо красоты и очарования итальянского побережья, зрителей ждет незабываемое летнее приключение, которое абсолютно изменит Луку», – отметил Энрико Касароса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Disneyитальянцы
фильмы
ЛукаТачки 3

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Алан Паркер
31 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Алан Паркер.
Оксана Воронина
30 июля ушла из жизни актриса Оксана Воронина.
Алла Радзинская
22 июля ушла из жизни сценарист Алла Радзинская.

День рождения >>

Владислав Котлярский
Сергей Лосев
Фахраддин Манафов
Денис Никифоров
Дарья Пармененкова
Елена Полякова
Татьяна Скороходова
Леонид Тимцуник
Юлия Чернова
Матьё Карьер
Джоанна Кэссиди
Мирна Лой
Питер О'Тул
Кевин Смит
Сэм Уортингтон
Эдвард Фёрлонг
все родившиеся 2 августа >>

Афиша кино >>

Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Дания, Франция, 2013
Агент Лев
боевик, комедия, шпионский фильм
Франция, Бельгия, 2020
Неистовый
психологический триллер
США, 2020
В ожидании варваров
драма, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Ключ времени
Россия, 2020
Любовь между строк
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Незваный гость
мистика, триллер
Южная Корея, 2020
Спасти панду
комедия, криминальный фильм, фильм о животных
Южная Корея, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Секрет
драма, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

«Анпакинг»
Ролики фильмов
«Анпакинг»
В недалёком будущем появился новый вид деятельности — иммуноблоггинг, и Таша Короташа в нем настоящая звезда.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен