Лука Гуаданьино снимет фильм о скандальном голливудском сутенере Скотти Боуэрсе

В основу сюжета ляжет документальная лента американского режиссера Мэтта Тирнаура под названием «Скотти и тайная история Голливуда» (Scotty and the secret history of Hollywood). Написанием сценария займутся Сет Роген и Эван Голдберг, которые ранее работали вместе над комедиями «SuperПерцы» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». Подробности об актерском составе и названии будущего фильма пока не сообщаются.
Картина Гуаданьино расскажет о жизни Скотти Бауэрса – ветерана Второй мировой войны, который умело переквалифицировался в элитного сутенера. Он владел заправочной станцией в Голливуде, с помощью чего устраивал тайные свидания для кинозвезд с 1940-х до начала эпидемии СПИДа в 1980-е. О своих похождениях и пристрастиях актеров с мировыми именами он поведал в мемуарах «Обслуживание по полной программе. Мои приключения в Голливуде и секретная сексуальная жизнь звезд». Книга вышла в 2012-м и не была переведена на русский язык. Сам Боуэрс скончался 13 октября 2019-го в возрасте 96 лет.
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