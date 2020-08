Лука Гуаданьино снимет фильм о скандальном голливудском сутенере Скотти Боуэрсе

фото: thevision.com

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино «Назови меня своим именем» ) снимет фильм о скандальном голливудском сутенере и по совместительству бывшем морском пехотинце, сообщает Deadline В основу сюжета ляжет документальная лента американского режиссерапод названием(Scotty and the secret history of Hollywood). Написанием сценария займутся Сет Роген Эван Голдберг , которые ранее работали вместе над комедиями «SuperПерцы» «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» . Подробности об актерском составе и названии будущего фильма пока не сообщаются.Картина Гуаданьино расскажет о жизни Скотти Бауэрса – ветерана Второй мировой войны, который умело переквалифицировался в элитного сутенера. Он владел заправочной станцией в Голливуде, с помощью чего устраивал тайные свидания для кинозвезд с 1940-х до начала эпидемии СПИДа в 1980-е. О своих похождениях и пристрастиях актеров с мировыми именами он поведал в мемуарах «. Книга вышла в 2012-м и не была переведена на русский язык. Сам Боуэрс скончался 13 октября 2019-го в возрасте 96 лет.