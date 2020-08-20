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Рэйчел Вайс превратится в сестёр-близнецов в женской версии «Связанных насмерть»

20 августа
2020 год

Новости кино >>
20 августа 2020
Рэйчел Вайс сыграет главные роли в сериале Amazon «Связанные насмерть», представляющем собой женскую версию триллера Дэвида Кроненберга. Для актрисы это будет дебют на телевидении, уточняет Variety.

Рэйчел Вайс превратится в сестёр-близнецов в женской версии «Связанных насмерть»
фото: comicbook.com

Вайс появится вместо Джереми Айронса в образах врачей-сестёр Мэнтл, бросающих вызов устаревшим практикам и мечтающих вывести женское здоровье на передний план. Зрителей ожидает сериал, посвящённый тёмной стороне медицины и человеческой одержимости.

Идею ремейка предложила студии Annapurna Television сама актриса под влиянием сильной увлечённости творчеством Кроненберга и оригиналом 1988 года. За сценарий отвечает автор «Нормальных людей» Элис Бёрч, она же числится исполнительным продюсером.
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