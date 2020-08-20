Рэйчел Вайс превратится в сестёр-близнецов в женской версии «Связанных насмерть»

Рэйчел Вайс
сыграет главные роли в сериале Amazon «Связанные насмерть
», представляющем собой женскую версию триллера Дэвида Кроненберга
. Для актрисы это будет дебют на телевидении, уточняет Variety
.
Вайс появится вместо Джереми Айронса
в образах врачей-сестёр Мэнтл, бросающих вызов устаревшим практикам и мечтающих вывести женское здоровье на передний план. Зрителей ожидает сериал, посвящённый тёмной стороне медицины и человеческой одержимости.
Идею ремейка предложила студии Annapurna Television сама актриса под влиянием сильной увлечённости творчеством Кроненберга и оригиналом 1988 года. За сценарий отвечает автор «Нормальных людей
» Элис Бёрч
, она же числится исполнительным продюсером.
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