Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами

В Москве и Ростове проходят съёмки комедийного сериала «Need хелп», чья премьера состоится в середине октября только в интернете.
Согласно пресс-службе компании «Экспоконтент», зрителям поведают о Лёне, который возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Лёня срочно записывается в институтскую волонтёрскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтёры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Мрачная Алёна сразу предлагает ему уйти, странная парочка Паша и Даша как будто вышли из аниме, прокачанный тренингами успешности Арсений не рад конкуренту, а вот ангелоподобная Настя, которая от всей души горит любимым делом, становится для героя главной мотивацией вовсю творить добро.
«Это история про молодых ребят, которые могут быть разными – независимыми, своенравными, сложными, но при этом очень искренними в своих порывах и желании изменить мир. Мы не стремились к каноническому образу волонтёра – нам было важно в лёгкой форме и без назидательности рассмотреть само явление и показать, что добрым делам есть место в жизни очень разных людей», – отметил режиссёр Дмитрий Булин.
Над «Need хелп» работает команда, создавшая сериал «#Dетки». Это продюсер Виктор Адонин, сценаристы Анна Крейчман, Максим Романцов, к которым присоединился Артём Пивоваров, и оператор-постановщик Михаил Кузьмин.
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