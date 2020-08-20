Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами

20 августа
2020 год

Новости кино >>
20 августа 2020
В Москве и Ростове проходят съёмки комедийного сериала «Need хелп», чья премьера состоится в середине октября только в интернете.



Согласно пресс-службе компании «Экспоконтент», зрителям поведают о Лёне, который возвращается в родной городок, продержавшись в столичном университете всего год. В местном ВУЗе он снова оказывается на грани исключения. Чтобы закрыть вопрос, Лёня срочно записывается в институтскую волонтёрскую ячейку – проявлять социальную активность. Волонтёры оказываются не совсем такими, как он ожидал. Мрачная Алёна сразу предлагает ему уйти, странная парочка Паша и Даша как будто вышли из аниме, прокачанный тренингами успешности Арсений не рад конкуренту, а вот ангелоподобная Настя, которая от всей души горит любимым делом, становится для героя главной мотивацией вовсю творить добро.

«Это история про молодых ребят, которые могут быть разными – независимыми, своенравными, сложными, но при этом очень искренними в своих порывах и желании изменить мир. Мы не стремились к каноническому образу волонтёра – нам было важно в лёгкой форме и без назидательности рассмотреть само явление и показать, что добрым делам есть место в жизни очень разных людей», – отметил режиссёр Дмитрий Булин.

Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

В сериале много новых лиц. Роль главного героя исполняет дебютант Илларион Маров, компанию которому составили восходящие звёзды Виктория Белякова, Григорий Верник, Алёна Швиденкова, а также начинающие артисты Анастасия Чернышова и Артём Пивоваров. В необычных для себя амплуа появляются известные актёры. Кристина Бабушкина стала наставницей волонтёров, Ольга Прокофьева играет эксцентричного педагога-тирана, Сергей Погосян — влюблённого в свою работу, но невыносимо занудного врача-нарколога. После историй бывшего наркомана, сыгранного Михаилом Башкатовым, хочется бросить даже курить. Елена Валюшкина предстанет в качестве чиновницы. А Светлана Пермякова появляется в искрометном камео в роли медсестры.

Над «Need хелп» работает команда, создавшая сериал «#Dетки». Это продюсер Виктор Адонин, сценаристы Анна Крейчман, Максим Романцов, к которым присоединился Артём Пивоваров, и оператор-постановщик Михаил Кузьмин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дарья Мороз исследует проблемы секса в «Клинике счастья»
Борис Дергачев и Марина Васильева расскажут о проблемах тридцатилетних в продолжении «Короче»
Анфиса Черных поселится с друзьями на Котельнической набережной
Поиск по меткам
Репортаж со съемочной площадки
персоны
Виктор АдонинКристина БабушкинаМихаил БашкатовВиктория БеляковаДмитрий БулинЕлена ВалюшкинаГригорий ВерникСветлана ПермяковаСергей ПогосянОльга ПрокофьеваАнастасия ЧернышоваАлёна Швиденкова
фильмы
#Dетки

фотографии >>
Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами фотографии
Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами фотографии
Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами фотографии
Кристина Бабушкина и Григорий Верник станут волонтёрами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Пургалин
18 августа ушёл из жизни сценарист, поэт-песенник Борис Пургалин.
Андрей Алексеев
18 августа ушёл из жизни актёр Андрей Алексеев.
Татьяна Валькова
18 августа ушла из жизни актриса Татьяна Валькова.
Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.
Борис Гершт
15 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Гершт.
Леонид Порохня
14 августа ушёл из жизни сценарист Леонид Порохня.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Александр Сафронов
Михаил Сидаш
Дарья Слонская (Юрченко)
Борис Токарев
Максим Фомин
Мариус Штандель
Эми Адамс
Джоан Аллен
Мишель Альфа
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Ремо Джироне
Лиана Либерато
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Новые приключения в Стране ОЗ
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2018
Поезд в Пусан 2: Полуостров
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен