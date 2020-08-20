Мал, да удал: тизер фэнтези «Конёк-Горбунок»

Опубликован тизер приключенческой комедии «Конёк-Горбунок», созданной Олегом Погодиным по мотивам сказки Петра Ершова, которая выйдет в прокат 22 октября.
По словам Павла Деревянко, сыгравшего титульного персонажа, его «Конёк – волшебный: летающий, знающий, шутящий, ироничный – тот, с кем можно поговорить. Конечно, я ничего подобного раньше не играл. Технология была следующая – перед съёмками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Но на съёмках мне уже не надо было работать лицом, там на меня надели уже специальный костюм с кучей датчиков и нужно было совершать определённые движения. А поскольку Конёк маленький и должен быть намного ниже Ивана, то фактически все съёмочные дни пришлось провести на полусогнутых, в общем — не просто. В целом процесс съёмок стал для всего актёрского состава определённым вызовом: у многих был опыт съёмок на хромакее, у меня, например, в "Салюте-7", но там мы играли в полноразмерной декорации, и я играл человека. Здесь же надо было себе представить сказочный лес, летящую Жар-птицу, лежащие под ногами камни, да весь мир. Для меня же это был первый, сложный, но интересный опыт».
Идея современной адаптации сказки пришла к продюсеру Александру Горохову, когда он с другом обдумывал «истории, которые можно было бы экранизировать». Оба «вспомнили "Конька-Горбунка" и подумали – почему бы не экранизировать? Сказка всегда интересна зрителям. Я стал перечитывать вслух и понял, что, не смотря на выдающийся текст Ершова, это не очень легко экранизируемая штука и сценарий нужно сделать с прозаическим текстом, оставив при этом всю сюжетную линию. В итоге мы позвонили Сергею Сельянову, он ведь у нас в стране главный по сказкам и не только по ним, и он откликнулся очень позитивно. Подключился Антон Андреевич Златопольский и телеканал "Россия 1", началась работа… И встал вопрос — а что с заглавным героем? И скажу, что Павел Деревянко был единственным, чьё имя прозвучало сразу, как только мы задались вопросом — кто бы мог сыграть Конька. Поначалу ему, наверное, было не очень понятно: актёр играет роль, но его не будет в кадре. Но всю эмоцию мы брали с него — как он реагирует, какие паузы держит, как проносит текст, хмурится, улыбается... Мы пытаемся сделать его фотореалистичным персонажем — как будто существует такой в природе зверь, и он пришёл к нам на площадку».
«Представляете – живой, не мультипликационный, а живой Конёк-Горбунок! Живая Жар-птица и Чудо-Юдо рыба-кит! Прекрасные актёры! Восхитительные костюмы и декорации! И всякие чудеса! Это сказка. Зритель любит сказки, особенно наши. Всё потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме. В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви. Лично я очень люблю эту сказку и не совру, если скажу, что в детстве её раз 20 перечитывал», – рассказал продюсер Сергей Сельянов.
обсуждение >>