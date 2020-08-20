Кейт Бланшетт и Юэн Макгрегор озвучат персонажей «Пиноккио» Гильермо Дель Торо

Кейт Бланшетт
, Юэн Макгрегор
, Тильда Суинтон
, Кристоф Вальц
, Финн Вулфард
, Джон Туртурро
, Рон Перлман
, Тим Блэйк Нельсон
и другие звёзды озвучат персонажей кукольного мюзикла Гильермо Дель Торо
и Марка Густафсона
«Пиноккио
», уверяет Deadline
.
Макгрегор подарит свой голос сверчку Чимини, Джепетто станет Дэвид Брэдли
, а самого Пиноккио воплотит дебютант Грегори Манн
.
Сюжет знаменитой сказки Карло Коллоди
перенесён в фашистскую Италию 1930-х годов, когда у власти был Муссолини
. Музыку к мультфильму, чьи съёмки стартовали осенью 2019 года в Портленде, напишет Александр Деспла
. Лента выйдет на Netflix в 2021-м.
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