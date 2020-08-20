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Кейт Бланшетт и Юэн Макгрегор озвучат персонажей «Пиноккио» Гильермо Дель Торо

20 августа
2020 год

Новости кино >>
20 августа 2020
Кейт Бланшетт, Юэн Макгрегор, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Финн Вулфард, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блэйк Нельсон и другие звёзды озвучат персонажей кукольного мюзикла Гильермо Дель Торо и Марка Густафсона «Пиноккио», уверяет Deadline.

Кейт Бланшетт и Юэн Макгрегор озвучат персонажей «Пиноккио» Гильермо Дель Торо
фото: deadline.com

Макгрегор подарит свой голос сверчку Чимини, Джепетто станет Дэвид Брэдли, а самого Пиноккио воплотит дебютант Грегори Манн.

Сюжет знаменитой сказки Карло Коллоди перенесён в фашистскую Италию 1930-х годов, когда у власти был Муссолини. Музыку к мультфильму, чьи съёмки стартовали осенью 2019 года в Портленде, напишет Александр Деспла. Лента выйдет на Netflix в 2021-м.
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