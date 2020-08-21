Джуд Лоу и Кэрри Кун покоряют Старый свет

В сети появился дублированный трейлер фильма Шона Дуркина
«Гнездо
» с Джудом Лоу
и Кэрри Кун
в главных ролях.
Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — всё это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает всё и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?
Компанию Лоу и Кун в картине, чья мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, составила Энн Рид
.
В российский прокат «Гнездо» выйдет 24 сентября.
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