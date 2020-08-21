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Джуд Лоу и Кэрри Кун покоряют Старый свет

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
В сети появился дублированный трейлер фильма Шона Дуркина «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях.



Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — всё это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает всё и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

Джуд Лоу и Кэрри Кун покоряют Старый свет

Компанию Лоу и Кун в картине, чья мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, составила Энн Рид.

В российский прокат «Гнездо» выйдет 24 сентября.
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