Дженсен Эклз станет Солдатиком в третьем сезоне «Пацанов»

Дженсен Эклз
вновь поработает с шоураннером Эриком Крипке
, с которым сотрудничал на съёмках «Сверхъестественного
». Актёр присоединился к команде третьего сезона «Пацанов
», уточняет Screen Rant
.
Эклзу доверили образ первого супергероя Солдатика, представляющего собой пародию на Капитана Америку. После возвращения с полей сражения Второй мировой персонаж возглавил суперкоманду «Расплата», хотя очень хочет присоединиться к «Семёрке». Солдатика в комиксах часто изображают наивным и трусливым.
«Дженсен – потрясающий актёр и прекрасный человек, пахнет тёплым шоколадным печеньем, и я считаю его братом. Как Солдатик, самый первый супергерой, он привнесёт в роль много юмора, пафоса и опасности. Я не могу дождаться, когда снова буду с ним на съёмочной площадке и привнесу в "Пацанов" немного "Сверхъестественного"», –
поделился своей радостью Крипке.
В ожидании новых похождений героев Карла Урбана
, Джека Куэйда
и Энтони Старра
, которые вернутся к зрителям Amazon 4 сентября в восьмисерийном втором сезоне, можно посмотреть, каким видит
Солдатика в исполнении Эклза известный онлайн-художник BossLogic
.
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