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Дженсен Эклз станет Солдатиком в третьем сезоне «Пацанов»

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
Дженсен Эклз вновь поработает с шоураннером Эриком Крипке, с которым сотрудничал на съёмках «Сверхъестественного». Актёр присоединился к команде третьего сезона «Пацанов», уточняет Screen Rant.



Эклзу доверили образ первого супергероя Солдатика, представляющего собой пародию на Капитана Америку. После возвращения с полей сражения Второй мировой персонаж возглавил суперкоманду «Расплата», хотя очень хочет присоединиться к «Семёрке». Солдатика в комиксах часто изображают наивным и трусливым.

«Дженсен – потрясающий актёр и прекрасный человек, пахнет тёплым шоколадным печеньем, и я считаю его братом. Как Солдатик, самый первый супергерой, он привнесёт в роль много юмора, пафоса и опасности. Я не могу дождаться, когда снова буду с ним на съёмочной площадке и привнесу в "Пацанов" немного "Сверхъестественного"», – поделился своей радостью Крипке.

Дженсен Эклз станет Солдатиком в третьем сезоне «Пацанов»
фото: twitter.com

В ожидании новых похождений героев Карла Урбана, Джека Куэйда и Энтони Старра, которые вернутся к зрителям Amazon 4 сентября в восьмисерийном втором сезоне, можно посмотреть, каким видит Солдатика в исполнении Эклза известный онлайн-художник BossLogic.
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