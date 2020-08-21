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Объявлена программа акции «Ночь кино-2020»

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
Объявлена программа ежегодного общегородского фестиваля «Ночь кино», который в Москве состоится в пятый раз 29 августа. Согласно пресс-службе Москино, на большом экране можно будет посмотреть выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кино — от хитов последних европейских фестивалей до советской классики, не теряющей актуальность; от немых фильмов начала прошлого века до новейших российских сериалов. Запланировано свыше 350 показов на более 150 площадках — в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. Кинопоказы пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Перерывы между сеансами будут увеличены, чтобы не допускать очередей и проветривать залы, поэтому программа в этом году начнётся уже в 14:00. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.


Открытием акции станет премьера в кинотеатре «Москино Космос» архивного монтажного фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней» с живым музыкальным сопровождением музыкантов Жени Горбунова (ГШ, Интурист) и Феликса Микенского (БРОМ, Drojji) под руководством Саши Елиной. Отобранные киноведом Алисой Насретдиновой и смонтированные режиссёром Маргаритой Захаровой фрагменты кинохроники показывают, какие коррективы в повседневность внесла война: как горожане выглядели в те годы, каким транспортом пользовались, что смотрели в кино, какие книги читали, как готовились к празднованию Нового года и гуляли в парках.

Центральным событием послужит кураторская программа «Искусства кино», которая откроется в Цифровом деловом пространстве, а также пройдёт в кинотеатрах «Москино Космос», «Москино Салют», «Иллюзионе», Центре документального кино, Третьяковской галерее и в летнем кинотеатре «Москино Музеон». Среди отобранные редакторами журнала картин — экзистенциальная драма-лабиринт Кристиана Петцольда «Транзит», история чувственного пробуждения «Видение» Наоми Кавасе с Жюльет Бинош в главной роли, антиутопия Каролин Поджи и Джонатана Винеля «Джессика навсегда», притча Жан-Пьера и Люка Дарденнов «Молодой Ахмед» и сюрреалистическая автобиография Алехандро Ходоровски «Бесконечная поэзия». Помимо зарубежных фильмов в программу вошли дебют Артёма Айсагалиева «Бабай», показанный в Роттердаме, триллер Дмитрия Мамулии «Преступный человек», участвовавший в 76-ом Венецианском кинофестивале, а также российские сериалы «Хороший человек» Константина Богомолова, «Игра на выживание» Карена Оганесяна и «Последний министр» Романа Волобуева. После показов состоятся встречи и обсуждения с режиссёрами и съёмочными командами.

Кинотеатры Москино «Звезда», «Салют», «Факел» и «Юность» покажут синефильскую ретро-программу «Городские симфонии» — немые фильмы-портреты городов и районов с живой озвучкой современных музыкантов: Foresteppe, Zumvo, OL, Piper Spray & Lena Tsibizova. За один день зрители смогут совершить путешествие по разным городам мира: кипящий энергией Манхэттен, богемная тусовка Монпарнаса, Ницца как город контрастов, Берлин с солдатами и коровами и Москва 1920-х, одновременно незнакомая и родная.

Объявлена программа акции «Ночь кино-2020»
фото: кадр из фильма «Холоп»

В кинотеатрах Москино, культурных центрах, Музее Москвы и Музее космонавтики состоятся показы советских кинокартин из коллекции Госфильмофонда к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Два бойца», «Сын полка», «Жди меня», «Небесный тихоход», «Подвиг разведчика» и другие. Столичные кинотеатры, парки, культурные центры и библиотеки покажут программу Министерства культуры России и Фонда кино, куда вошли три самых популярных российских фильма года: «Холоп», «Иван Царевич и Серый волк-4» и «Лёд-2». Эти же картины посмотрят в рамках акции жители многих российских городов.

«Современник» покажет на Другой сцене ленту «Строится мост» 1965 года с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым и Лилией Толмачёвой. В бесплатном автокинотеатре Московского транспорта «Кинопаркинг» на парковке возле станции метро «Филатов луг» зрители посмотрят «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта и «Огни большого города» Чарли Чаплина. Московская школа кино проведёт в летнем кинотеатре «Москино Музеон» лекцию сценариста, редактора и киноведа Всеволода Коршунова «Как смотреть кино с позиции кинокритика». А в Галерее на Шаболовке состоятся лекция об основоположнице советского детского кино, забытой актрисе и кинорежиссёре 1920-1930-х Маргарите Барской и показ её фильма «Рваные башмаки».
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фильмы
БабайДва бойцаДжессика навсегдаЖди меняИван Царевич и Серый Волк-4Игра на выживаниеЛёд-2Молодой АхмедНебесный тихоходОгни большого городаПобег из ШоушенкаПодвиг разведчикаПоследний министрПреступный человекРваные башмакиСтроится мостСын полкаТранзитХолопХороший человек
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