Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени

К новому сезону главная героиня Ася становится директором клуба «Суперфит», в который когда-то пришла с целью похудеть, а в итоге с помощью новых друзей сумела грамотно расставить приоритеты в своей жизни. Но Ася – не робот и не девушка с картинки, а живой человек с новыми мечтами и новыми сомнениями. Сегодня она изо всех сил старается соответствовать образу бизнес-леди. Последующие события в её жизни заставляют Асю задуматься, чего она хочет на самом деле – быть успешной руководительницей или просто быть счастливой.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В самом «Суперфите», тем временем, не перестают кипеть страсти вокруг работы и личной жизни сотрудников. Олег мечтает вернуть Полину и ввязывается в загадочный бизнес, Рафик пытается спасти йога Володю от депрессии из-за расставания с девушкой, а Марина переживает, что из-за такой гиперопеки и её отношениям с Рафиком может прийти конец.
В продолжении к команде присоединилась Софья Донианц, которой достался образ психолога Евы. Сериал спродюсировала компания Yellow, Black&White, а снял режиссёр Кирилл Васильев.
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