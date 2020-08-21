Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
Премьера четвёртого сезона многосерийной комедии «Фитнес» с Софьей Зайкой, Борисом Дергачевым, Романом Курцыным и Михаилом Трухиным состоится на ТНТ 7 сентября в 18:00, сообщает пресс-служба телеканала.

К новому сезону главная героиня Ася становится директором клуба «Суперфит», в который когда-то пришла с целью похудеть, а в итоге с помощью новых друзей сумела грамотно расставить приоритеты в своей жизни. Но Ася – не робот и не девушка с картинки, а живой человек с новыми мечтами и новыми сомнениями. Сегодня она изо всех сил старается соответствовать образу бизнес-леди. Последующие события в её жизни заставляют Асю задуматься, чего она хочет на самом деле – быть успешной руководительницей или просто быть счастливой.

Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В самом «Суперфите», тем временем, не перестают кипеть страсти вокруг работы и личной жизни сотрудников. Олег мечтает вернуть Полину и ввязывается в загадочный бизнес, Рафик пытается спасти йога Володю от депрессии из-за расставания с девушкой, а Марина переживает, что из-за такой гиперопеки и её отношениям с Рафиком может прийти конец.

В продолжении к команде присоединилась Софья Донианц, которой достался образ психолога Евы. Сериал спродюсировала компания Yellow, Black&White, а снял режиссёр Кирилл Васильев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фитнес»
Софья Зайка рассказала о продолжении сериала «Фитнес»
Премьера сериала «Фитнес» состоится на канале «Супер» 15 октября
Поиск по меткам
новый сезонТНТ
персоны
Кирилл ВасильевБорис ДергачевСофья ДонианцСофья ЗайкаРоман КурцынМихаил Трухин
фильмы
ФитнесФитнес-4

фотографии >>
Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени фотографии
Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени фотографии
Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени фотографии
Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 8

Скорбим

Бен Кросс
18 августа ушёл из жизни актёр Бен Кросс.
Борис Пургалин
18 августа ушёл из жизни сценарист, поэт-песенник Борис Пургалин.
Татьяна Валькова
18 августа ушла из жизни актриса Татьяна Валькова.
Виктор Речман
17 августа ушёл из жизни актёр Виктор Речман.
Андрей Алексеев
17 августа ушёл из жизни актёр Андрей Алексеев.
Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.

День рождения >>

Алина Алексеева (II)
Вия Артмане
Татьяна Коновалова
Валерий Кудашкин
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Юлия Самойленко
Шарль Ванель
Тома Караджиу
Ким Кэттролл
Лаура Моранте
Кэрри-Энн Мосс
Хайден Панеттьери
Алисия Уитт
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Новые приключения в Стране ОЗ
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2018
Поезд в Пусан 2: Полуостров
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен