Фонд кино поддержит производство «Пары из будущего» Алексея Нужного и третьей части «Последнего богатыря»

В ходе заседания Совета Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации Владимира Толстого
были подведены итоги питчинга кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Список картин, которые получат поддержку в текущем году на этапе производства, опубликован на сайте
организации.
Фондом утверждено 18 проектов. Среди них – фантастическая лента Алексея Нужного
«Пара из будущего
» с Сергеем Буруновым
и Марией Ароновой
про супружескую пару из 2040-го, которая, исчерпав свои отношения, возвращается на 20 лет назад, чтобы изменить нескладную жизнь, военная драма Павла Костомарова
«Бансу
», основанная на реальной истории, произошедшей в 1943-м на Аляске, и третья часть «Последнего богатыря
» с Филиппом Киркоровым
в образе Жар-птицы. Также поддержан нуар Клима Шипенко
«Декабрь
», вдохновлённый последними днями жизни Сергея Есенина
, однако другой проект от создателей «Холопа
» – комедия «Окнутый
» – денег не получил.
Не остались без средств и такие проекты, как режиссёрский дебют Алексея Чадова
«Джон
», мультфильм «Три богатыря и князь Юлий
», романтическая комедия Антона Маслова
«Поехавшая
», приключенческий экшн Глеба Орлова
«Библиотека Ивана Грозного
», семейный экшн Дмитрия Киселёва
«Мира
», комедия «Василий
», военная драма «Момент истины
» и фантастический семейный экшн Егора Баранова
«Сто лет тому вперёд
» про героев Кира Булычёва
– профессора Селезнёву и его дочь Алису.
Кроме того, поддержку получили «Девятаев
», «Барбоскины на даче
», «Вратарь галактики
», «Рашн Юг
», «Огонь
» и «Чемпион мира
».
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