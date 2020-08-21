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Фонд кино поддержит производство «Пары из будущего» Алексея Нужного и третьей части «Последнего богатыря»

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
В ходе заседания Совета Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации Владимира Толстого были подведены итоги питчинга кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Список картин, которые получат поддержку в текущем году на этапе производства, опубликован на сайте организации.

Фондом утверждено 18 проектов. Среди них – фантастическая лента Алексея Нужного «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой про супружескую пару из 2040-го, которая, исчерпав свои отношения, возвращается на 20 лет назад, чтобы изменить нескладную жизнь, военная драма Павла Костомарова «Бансу», основанная на реальной истории, произошедшей в 1943-м на Аляске, и третья часть «Последнего богатыря» с Филиппом Киркоровым в образе Жар-птицы. Также поддержан нуар Клима Шипенко «Декабрь», вдохновлённый последними днями жизни Сергея Есенина, однако другой проект от создателей «Холопа» – комедия «Окнутый» – денег не получил.

Фонд кино поддержит производство «Пары из будущего» Алексея Нужного и третьей части «Последнего богатыря»
фото: fond-kino.ru

Не остались без средств и такие проекты, как режиссёрский дебют Алексея Чадова «Джон», мультфильм «Три богатыря и князь Юлий», романтическая комедия Антона Маслова «Поехавшая», приключенческий экшн Глеба Орлова «Библиотека Ивана Грозного», семейный экшн Дмитрия Киселёва «Мира», комедия «Василий», военная драма «Момент истины» и фантастический семейный экшн Егора Баранова «Сто лет тому вперёд» про героев Кира Булычёва – профессора Селезнёву и его дочь Алису.

Кроме того, поддержку получили «Девятаев», «Барбоскины на даче», «Вратарь галактики», «Рашн Юг», «Огонь» и «Чемпион мира».
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