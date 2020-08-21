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Борис Акопов приступил к работе над фильмом «Кэт 24»

21 августа
2020 год

Новости кино >>
21 августа 2020
Режиссёр «Быка» Борис Акопов снимет свой второй фильм «Кэт 24» с кинокомпанией «Стелла». Картина будет представлена на питчинге авторских проектов Министерства культуры РФ 25 августа, уточняет пресс-служба Продюсерского центра «ВГИК-Дебют».

«Работать над картиной сложно в любом случае. Хотя я чувствую ответственность, но сказать, что боюсь или волнуюсь больше или меньше, чем при работе над дебютом, – не могу. Я просто делаю свою работу и надеюсь, что нам повезёт», – говорит режиссёр о работе над картиной.


Над сценарием нового фильма Акопов работал больше года. Вторая картина продолжит линию «Быка», а в планах режиссёра – снять кинотриптих, части которого будут связаны не сюжетными линиями, а общей энергетикой. Как и в дебютной ленте, в новом фильме будет сильный герой, точнее, героиня в сложных обстоятельствах. 24-летняя Катя по прозвищу Кэт – молодая красивая девушка. Только что она вышла из декрета. Теперь ей предстоит совмещать материнство с основной профессией, а работает Кэт в сфере предоставления эскорт-услуг. Катин работодатель использует ребёнка, чтобы заставить её вернуть долги, накопившиеся за время вынужденного простоя. Катя оказывается в порочной цепи обстоятельств. Она вынуждена проводить дни и ночи в самых разных компаниях, чувствуя, что дочке грозит опасность, и она может потерять её навсегда.

Свою задачу режиссёр видит не только в том, чтобы показать, как одинокая женщина борется за жизнь своего ребёнка, но и в том, чтобы представить «современное общественное лицо», рассказать о том, какие пороки маскирует общество и какую роль оно отводит женщине. Съёмки запланированы на текущий год, проходить они будут в Москве. Ведётся разработка проекта, выбор объектов и кастинг артистов.

«Очень рад, что мы с Борисом готовим следующий проект, в который очень верим – "Кэт 24". Картину представим на питчинге в Минкультуры уже 25-го августа. Команда снова молодая и перспективная: оператор-дебютант Пётр Буслов-младший и художница, с которой мы уже работали на «Витьке Чесноке», – Ася Давыдова», – рассказал генеральный директор Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов.
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