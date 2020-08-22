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Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето встретятся с «Гуччи»

22 августа
2020 год

Новости кино >>
22 августа 2020
Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джаред Лето, Джек Хьюстон и Рив Карни составят компанию Леди Гаге в новой картине Ридли Скотта «Гуччи», уверяет Deadline.

Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето встретятся с «Гуччи»
фото: cinemedios.com

Сценарий ленты основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Леди Гага исполнит роль Патриции Реджиани, осуждённой за организацию убийства своего бывшего мужа – Маурицио Гуччи, который был застрелен в Милане в 1995 году. Реджиани, которую называли «чёрной вдовой», провела в тюрьме 13 лет, затем ещё четыре года находилась под домашним арестом с принудительными работами, пока суд в феврале 2017-го не выпустил на свободу 68-летнию Реджиани – за примерное поведение.

Кого именно сыграют актёры, пока неизвестно. Но поговаривают, что Драйверу могут доверить образ Маурицио, поскольку он на него похож. Скотт надеется приступить к съёмкам практически сразу после завершения работы над исторической лентой «Последняя дуэль». По плану «Гуччи» должен выйти на большие экраны в ноябре 2021-го.
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