Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето встретятся с «Гуччи»

анонс

Борис Акопов приступил к работе над фильмом «Кэт 24»

Поддержку также получат ещё 16 проектов.

Фонд кино поддержит производство «Пары из будущего» Алексея Нужного и третьей части «Последнего богатыря»

Четвёртый сезон «Фитнеса» стартует в начале осени

21 августа

Объявлена программа акции «Ночь кино-2020»

На 29 августа запланировано свыше 350 показов на более 150 площадках Москвы.