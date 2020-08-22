Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето встретятся с «Гуччи»

Адам Драйвер
, Роберт Де Ниро
, Аль Пачино
, Джаред Лето
, Джек Хьюстон
и Рив Карни
составят компанию Леди Гаге
в новой картине Ридли Скотта
«Гуччи
», уверяет Deadline
.
Сценарий ленты основан на книге Сары Гэй Форден
«Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности
». Леди Гага исполнит роль Патриции Реджиани
, осуждённой за организацию убийства своего бывшего мужа – Маурицио Гуччи
, который был застрелен в Милане в 1995 году. Реджиани, которую называли «чёрной вдовой», провела в тюрьме 13 лет, затем ещё четыре года находилась под домашним арестом с принудительными работами, пока суд в феврале 2017-го не выпустил на свободу 68-летнию Реджиани – за примерное поведение.
Кого именно сыграют актёры, пока неизвестно. Но поговаривают, что Драйверу могут доверить образ Маурицио, поскольку он на него похож. Скотт надеется приступить к съёмкам практически сразу после завершения работы над исторической лентой «Последняя дуэль
». По плану «Гуччи» должен выйти на большие экраны в ноябре 2021-го.
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