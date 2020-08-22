Наталья Егорова отмечает юбилей

Сегодня, 22 августа, отмечает свой юбилей народная артистка РФ, режиссёр-педагог, популярная советская и российская актриса театра и кино Наталья Егорова.
Наталия Сергеевна родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе в семье военного. Затем семья переехала в город Усолье-Сибирское. В школе она увлекалась спортом, пела, занималась в танцевальном кружке, выступала в концертах. В 1968-1969 годах училась в Иркутском театральном училище. В Москве год занималась в студии при Центральном Детском театре, после чего была принята в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1975-м. На основе её курса был создан Новый драматический театр, где актриса проработала до 1984-го. В том же году её приняли в труппу МХТ имени Чехова. На театральной сцене играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Прошлым летом в Чулимске», «Годы странствий», «Живи и помни» и «Три сестры». Участвовала также в постановках «Табакерки». С 2010-го режиссёр-педагог в мастерской Николая Скорика Школы-студии МХАТ.
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