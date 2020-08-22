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Наталья Егорова отмечает юбилей

22 августа
2020 год

Новости кино >>
22 августа 2020
Сегодня, 22 августа, отмечает свой юбилей народная артистка РФ, режиссёр-педагог, популярная советская и российская актриса театра и кино Наталья Егорова.

Наталья Егорова отмечает юбилей

Наталия Сергеевна родилась 22 августа 1950 года в Ставрополе в семье военного. Затем семья переехала в город Усолье-Сибирское. В школе она увлекалась спортом, пела, занималась в танцевальном кружке, выступала в концертах. В 1968-1969 годах училась в Иркутском театральном училище. В Москве год занималась в студии при Центральном Детском театре, после чего была принята в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1975-м. На основе её курса был создан Новый драматический театр, где актриса проработала до 1984-го. В том же году её приняли в труппу МХТ имени Чехова. На театральной сцене играла в таких спектаклях, как «Моя прекрасная леди», «Прошлым летом в Чулимске», «Годы странствий», «Живи и помни» и «Три сестры». Участвовала также в постановках «Табакерки». С 2010-го режиссёр-педагог в мастерской Николая Скорика Школы-студии МХАТ.

В кино дебютировала ещё до поступления в вуз — в киноальманахе «Город первой любви», вышедшем в 1970-м. Её первой большой ролью стала Лида в «Повторной свадьбе». Почти одновременно актриса снялась в фильмах «Канал» и «Старший сын», а затем вышли «Два капитана».

Наталья Егорова отмечает юбилей
фото: кадры из фильма «Старший сын»

Всего на счету Натальи Егоровой около 90 ролей в кино и на телевидении. В частности, она создала запоминающиеся образы в картинах и сериалах «Приказ: огонь не открывать», «Приказ: перейти границу», «Следствие ведут Знатоки», «Жизнь Клима Самгина», «Луна-парк», «Аляска Кид», «Барак», «Русский бунт», «Дальнобойщики», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «Пан или пропал», «Куприн» и «Хождение по мукам».

Обладательница около десятка престижных наград, среди которых Государственная премия РФ, призы фестивалей «Созвездие», «Окно в Европу», «Золотой овен» и две статуэтки смотра «Виват кино России!».
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