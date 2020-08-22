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«Изгоняющего дьявола» перезапустят для нового поколения зрителей

22 августа
2020 год

Новости кино >>
22 августа 2020
«Изгоняющий дьявола» получит перезапуск. Согласно Screen Rant, картина, чьи детали пока держатся в тайне, выйдет в 2021 году.

«Изгоняющего дьявола» перезапустят для нового поколения зрителей
фото: кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Оригинал Уильяма Фридкина появился на больших экранах в 1973-м и приобрёл известность не только, как один из образцов пугающего жанра, но и в качестве первого хоррора в истории кино, номинированного на «Оскар» за лучший фильм. Картине, кстати, вручили заветные статуэтки за адаптированный сценарий и звук, а также четыре «Золотых глобуса», среди которых награда за лучший драматический фильм.

Популярная хоррор-серия насчитывает пять полнометражных лент, включая «Еретика» Джона Бурмэна, и сериал, просуществовавший два сезона с 2016-го по 2018-й, который создатели называли прямым продолжением картины Фридкина.
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