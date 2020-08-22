«Изгоняющего дьявола» перезапустят для нового поколения зрителей

Оригинал Уильяма Фридкина появился на больших экранах в 1973-м и приобрёл известность не только, как один из образцов пугающего жанра, но и в качестве первого хоррора в истории кино, номинированного на «Оскар» за лучший фильм. Картине, кстати, вручили заветные статуэтки за адаптированный сценарий и звук, а также четыре «Золотых глобуса», среди которых награда за лучший драматический фильм.
Популярная хоррор-серия насчитывает пять полнометражных лент, включая «Еретика» Джона Бурмэна, и сериал, просуществовавший два сезона с 2016-го по 2018-й, который создатели называли прямым продолжением картины Фридкина.
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