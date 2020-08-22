Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 самых успешных российских продюсеров 2010-х

При оценке деятельности продюсеров аналитики придерживались семи ключевых критериев: соотношения сборов и бюджета каждого проекта, размера бюджетов, уровня полученной господдержки, зарубежного проката, фестивальных наград и кинопремий, уровня медийности и работы с дистрибьютором. Вспомогательным инструментом послужило количество фильмов, над которыми претендент на попадание в список работал в 2010-2019 годах. Продюсерам, создавшим за рассматриваемый период меньше четырёх лент, места в рейтинге не нашлось. Кроме того, внимание уделили лишь полнометражным проектам, вышедшим в прокат, на ОТТ-платформах или ТВ в период с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019-го. Фильмы, снятые только для телевидения, были проигнорированы.
фото: Тимур Бекмамбетов
Как отмечает БК, Бекмамбетов в течение 2010-х «работал над 33 проектами. Залогом его успеха стали франшиза "Ёлки", а также комедии Жоры Крыжовникова "Горько!", "Горько 2" и "Самый лучший день!". Каждый из этих проектов (кроме "Ёлок лохматых") собирал в прокате больше трёх своих бюджетов. При этом и по многим другим показателям Бекмамбетов заметно выделяется – например, он набрал максимально возможный балл по уровню медийности. Также с большим отрывом он лидирует по числу фильмов, вышедших на максимальном количестве зарубежных территорий. Меньше всего баллов Бекмамбетов получил за фестивальные и наградные успехи, однако и они имеются – комедия "Горько!" номинировалась на "Золотого орла" и "Нику", "Время первых" – на "Золотого орла", "Поиск" – на премию Saturn, а также этот фильм участвовал в конкурсе "Сандэнса", Profile был включён в программу Берлинале "Панорама"»..
В тройку лучших также вошли генеральный директор канала «Россия 1» Антон Златопольский и руководитель компании СТВ, соучредитель студии анимационного кино «Мельница» и совладелец дистрибуционной компании «Наше кино» Сергей Сельянов. Четвёртое и пятое места поделили между собой главы студии «ТРИТЭ» Леонид Верещагин и Никита Михалков.
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