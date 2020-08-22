Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 самых успешных российских продюсеров 2010-х

22 августа
2020 год

Новости кино >>
22 августа 2020
Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 главных российских кинопродюсеров последнего десятилетия, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика».

При оценке деятельности продюсеров аналитики придерживались семи ключевых критериев: соотношения сборов и бюджета каждого проекта, размера бюджетов, уровня полученной господдержки, зарубежного проката, фестивальных наград и кинопремий, уровня медийности и работы с дистрибьютором. Вспомогательным инструментом послужило количество фильмов, над которыми претендент на попадание в список работал в 2010-2019 годах. Продюсерам, создавшим за рассматриваемый период меньше четырёх лент, места в рейтинге не нашлось. Кроме того, внимание уделили лишь полнометражным проектам, вышедшим в прокат, на ОТТ-платформах или ТВ в период с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019-го. Фильмы, снятые только для телевидения, были проигнорированы.

Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 самых успешных российских продюсеров 2010-х
фото: Тимур Бекмамбетов

Как отмечает БК, Бекмамбетов в течение 2010-х «работал над 33 проектами. Залогом его успеха стали франшиза "Ёлки", а также комедии Жоры Крыжовникова "Горько!", "Горько 2" и "Самый лучший день!". Каждый из этих проектов (кроме "Ёлок лохматых") собирал в прокате больше трёх своих бюджетов. При этом и по многим другим показателям Бекмамбетов заметно выделяется – например, он набрал максимально возможный балл по уровню медийности. Также с большим отрывом он лидирует по числу фильмов, вышедших на максимальном количестве зарубежных территорий. Меньше всего баллов Бекмамбетов получил за фестивальные и наградные успехи, однако и они имеются – комедия "Горько!" номинировалась на "Золотого орла" и "Нику", "Время первых" – на "Золотого орла", "Поиск" – на премию Saturn, а также этот фильм участвовал в конкурсе "Сандэнса", Profile был включён в программу Берлинале "Панорама"»..

В тройку лучших также вошли генеральный директор канала «Россия 1» Антон Златопольский и руководитель компании СТВ, соучредитель студии анимационного кино «Мельница» и совладелец дистрибуционной компании «Наше кино» Сергей Сельянов. Четвёртое и пятое места поделили между собой главы студии «ТРИТЭ» Леонид Верещагин и Никита Михалков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Forbes назвал самых успешных российских режиссёров
Поиск по меткам
ТОПЫ
персоны
Тимур БекмамбетовЛеонид ВерещагинАнтон ЗлатопольскийЖора КрыжовниковНикита МихалковСергей Сельянов
фильмы
Время первыхГорько 2Горько!Ёлки (киноальманах)Ёлки 1914Ёлки 3 (киноальманах)Ёлки 5Ёлки лохматыеЁлки последниеЁлки-2 (киноальманах)ПоискПрофильСамый лучший день!

анонс

Скорбим

Бен Кросс
18 августа ушёл из жизни актёр Бен Кросс.
Борис Пургалин
18 августа ушёл из жизни сценарист, поэт-песенник Борис Пургалин.
Татьяна Валькова
18 августа ушла из жизни актриса Татьяна Валькова.
Виктор Речман
17 августа ушёл из жизни актёр Виктор Речман.
Андрей Алексеев
17 августа ушёл из жизни актёр Андрей Алексеев.
Николай Губенко
16 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Губенко.

День рождения >>

Марат Башаров
Наталья Егорова
Равшана Куркова
Ирина Леонова
Наталья Лукеичева
Эвальдас Микалюнас
Сергей Русскин
Ирина Скобцева
Ольга Сумская
Ричард Армитейдж
Онор Блэкмэн
Сильва Кошина
Барбара Курдей-Шатан
Мишлин Прель
Родриго Сантору
Колм Фьоре
все родившиеся 22 августа >>

Афиша кино >>

Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Найти и полюбить
комедия
Азербайджан, Германия, 2018
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
Гренландия
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Ассистент звезды
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2020
Бэнкси
биография
Великобритания, 2020
Вечность между нами
драма, мелодрама, молодежный фильм, фэнтези
Канада, США, 2020
Любовь на троих
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2019
Новые приключения в Стране ОЗ
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2018
Поезд в Пусан 2: Полуостров
боевик, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Феи: Тайна страны драконов
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, Люксембург, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен