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Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность

23 августа
2020 год

Новости кино >>
23 августа 2020
В киевском бизнес-центре «Арена-Сити» стартовали съемки мелодрамы «Поговори с ней», сообщает пресс-служба телеканала «Украина», который занимается производством проекта.

Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету девушки Катя (Анастасия Иванова) и Саша (Елизавета Зайцева) общались с самого детства. Но их дружбу разрушила любовь Кати к Артему (Григорий Бакланов). День свадьбы должен был стать самым счастливым для влюбленных. Но в их жизнь вмешался дядя Артема – Валерий, чья жестокая игра едва не стоила жизни Кате и сделала несчастной Сашу. И только простив друг друга, подруги смогли все преодолеть и найти настоящую любовь.

«Это история о предательстве, человеческой подлости и любви. Каждый из героев переживает свою драму, и это сильно изменит их. На наших глазах одни персонажи сломаются, не смогут пережить свою боль. А другие наоборот – станут чище, сильнее. И наблюдать за этими трансформациями персонажей – самое интересное. Только в финале станет ясно: кто кем был на самом деле и кто что заслужил», – рассказал режиссер Роман Ткаченко.
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Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность фотографии
Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность фотографии
Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность фотографии
Анастасия Иванова и Елизавета Зайцева проверят женскую дружбу на прочность фотографии
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