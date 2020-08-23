Бен Аффлек и Майкл Китон снова воплотят на экране образ Бэтмена

Американские актеры Бен Аффлек
и Майкл Китон
, в разное время сыгравшие Бэтмена, снова воплотят его образ на экране. Они вместе снимутся в супергеройской ленте «Флэш»
с Эзрой Миллером
в главной роли. Об этом режиссер картины Андрес Мускетти
рассказал в интервью Vanity Fair
.
Мускетти отметил, что персонаж Аффлека повлияет на общий эмоциональный фон фильма, несмотря на то, что главным героем, конечно, останется Барри Аллен. Однако их судьбы по сюжету окажутся связаны намного больше, чем представляется на первый взгляд, ведь в детстве они оба лишись матерей в результате убийства. Какое место будет отведено Бэтмену в исполнении Китона пока неясно, но по словам режиссера, он тоже окажется важным звеном в этом проекте.
Новая лента о Флеше будет посвящена его приключениям в мультивселенной, где одновременно существуют несколько миров. Там Барри и столкнется с другими супергероями. Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2022 году.
Китон впервые перевоплотился в защитника Готэма в боевике Тима Бертона
1989-го, а через три года сыграл в ленте «Бэтмен возвращается
». А Бен Аффлек примерил образ Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
», вышедшем на экраны в 2013-м, и затем появился еще в двух супергеройских проектах — «Отряде самоубийц
» и «Лиге справедливости
».
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