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Джейк Джилленхол сыграет писателя, построившего карьеру на бесконечной лжи

23 августа
2020 год

Новости кино >>
23 августа 2020
Джейк Джилленхол исполнит главную роль в сериале по мотивам статьи американского журналиста Иэна Паркера о писателе Дэне Мэллори, который построил свою карьеру на бесконечной лжи, сообщает Deadline.

Джейк Джилленхол сыграет писателя, построившего карьеру на бесконечной лжи
фото: Getty Images for Variety

Материал Паркера под названием «В ожидании разоблачения» (A Suspense Novelist’s Trail of Deceptions) был опубликован в еженедельнике The New Yorker в 2019 году. В своем тексте журналист рассказал о жизни Мэллори, более известного под псевдонимом А. Дж. Финн, чей дебютный психологический триллер «Женщина в окне» стал главным бестселлером по версии the New York Times. Впервые за 12 лет дебютный роман возглавил этот список. Однако Мэллори быстро снискал дурную славу за свое вранье. Он утверждал, что его родственники умерли, а он сам страдает от опухоли головного мозга. Хотя сам находился в добром здравии вместе с остальными членами семьи.

Режиссером и сценаристом сериала станет Яница Браво, недавно поставившая мини-сериал «Миссис Америка». Она отметила, что в своей ленте подробно исследует образ этого патологического лжеца, который заполняет внутреннюю пустоту враньем, а также реакцию социума, который является благоприятной средой для появления таких антигероев.
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