Подростковые сериалы «Общество» и «Мне это не нравится» закрыли после первого сезона

Эти проекты были хорошо встречены критиками и успели обзавестись фантами. «Общество» продлили на второй сезон еще прошлым летом, а для продолжения «Мне это не нравится» был готов сценарий. Несмотря на это, руководство стримингового гиганта прекратило над работу над сериалами. На решение повлияло увеличение затрат на производство в связи с эпидемиологической обстановкой в мире.
Сюжет «Мне это не нравится» основан на одноименном комиксе Чарльза Форсмана, повествующем о 15-летней девушке, у которой на фоне поисков своей сексуальности, тайной влюблённости, проблем в семье и адаптации к старшей школе просыпаются суперспособности. Центральными персонажами «Общества» также становятся подростки. Загадочная история закручивается вокруг группы юнцов, которые должны научиться управлять своим сообществом после исчезновения остальной части населения их города.
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