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Чарли Кауфман работает над сериалом о вирусе, снижающем умственные способности

23 августа
2020 год

Новости кино >>
23 августа 2020
Обладатель «Оскара» за сценарий «Вечного сияния чистого разума» Чарли Кауфман рассказал о работе над новым проектом в интервью Collider.

Чарли Кауфман работает над сериалом о вирусе, снижающем умственные способности
фото: Shutterstock

Кинематографист готовит сценарий для мини-сериала по мотивам книги Артура Херцога «IQ 83». В центре сюжета оказывается доктор Хили, который вместе с группой ученых ставит эксперименты над человеческим ДНК. Но в один момент что-то идет не так, и в ходе исследований у испытуемых постепенно снижается IQ. Хили делает все возможное, чтобы разработать вакцину от неизвестной болезни, пока он сам не стал ее жертвой.

Кауфман отметил, что сейчас разработкой занимается НВО, но он не знает наверняка, будет ли запущено производство в ближайшее время.
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