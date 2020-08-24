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Фильм Татьяны Лялиной «Хочу домой» признали лучшим на фестивале «Короче»

24 августа
2020 год

Новости кино >>
24 августа 2020
Восьмой фестиваль короткометражного кино «Короче», который в этом году прошел в онлайн-формате, объявил победителей. Лучшим фильмом признали черную комедию «Хочу домой», ставшую режиссерским дебютом актрисы «Современника» Татьяны Лялиной.

Фильм Татьяны Лялиной «Хочу домой» признали лучшим на фестивале «Короче»
фото: К/ф "Хочу домой"

В центре сюжета оказывается покойник Иван (Александр Сирискин), которому надоело лежать в земле. Он решает покинуть могилу и вернуться домой к супруге. Однако женщина уже успела начать новую жизнь с другим.

Всего в основном конкурсе были представлены 32 картины. А в жюри этого года вошли Андрей Смоляков, Кристина Асмус, Клим Шипенко, Андрей Колесников и Игорь Толстунов. Призом за лучшую режиссуру они наградили Алексея Талызина за фантастический триллер «Кое-что за даром» по мотивам одноименного рассказа Роберта Шекли. Среди сценаристов победу одержал Павел Сидоров, работавший над историей комедийной ленты «Саша ищет таланты» о непутешевом ижевском супермене. Главные роли в фильме исполнили Александра Бортич и Михаил Трухин.

Специальным призом жюри был отмечен «Кощей» Романа Михайлова, снятый в документальной стилистике. Диплом «За полнометражные голливудские амбиции» достался Бену Хэнсфорду за ленту «Восстание!». Фильм «Взрослый», Анастасии Дробик получил упоминание «За смелость в раскрытии несмелых тем», «Свидание» Анастасии Рогозиной – «За поэтизацию образа барабанщицы в короткометражном кино», а «ESCAPE» Александра Гаврилова с Кристиной Асмус и Егором Корешковым – «За удачную попытку сделать виртуальную реальность художественной». Приза зрительских симпатий от КиноПоиска удостоилась «Годовщина» Эдины Умеровой.

Фильм Татьяны Лялиной «Хочу домой» признали лучшим на фестивале «Короче»
фото: К/ф "Кое-что за даром"

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.
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