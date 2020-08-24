Сегодня, 24 августа, японский режиссер Такаши Миике отмечает юбилей. Азиатскому кинематографисту, подарившему миру «Первую любовь», «13 убийц» и еще более 80 кинолент, исполняется 60 лет.
фото: variety.com
Такаши Миике родился 24 августа 1960 года в японском городе Яо в семье сварщика и швеи. В юности он хотел стать мотогонщиком, но также увлекался и кинематографом, что в конечном итоге повлияло на выбор учебного заведения. Такаши окончил Академию Кино и Телевидения в Йокогаме, где учился под руководством известного режиссера Сёхэя Имамуры.
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