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Японский режиссер Такаши Миике отмечает юбилей

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
Сегодня, 24 августа, японский режиссер Такаши Миике отмечает юбилей. Азиатскому кинематографисту, подарившему миру «Первую любовь», «13 убийц» и еще более 80 кинолент, исполняется 60 лет.

Японский режиссер Такаши Миике отмечает юбилей
фото: variety.com

Такаши Миике родился 24 августа 1960 года в японском городе Яо в семье сварщика и швеи. В юности он хотел стать мотогонщиком, но также увлекался и кинематографом, что в конечном итоге повлияло на выбор учебного заведения. Такаши окончил Академию Кино и Телевидения в Йокогаме, где учился под руководством известного режиссера Сёхэя Имамуры.

Миике начинал свою карьеру, работая ассистентом на съемках фильма «Черный дождь» в 1989-м году. А его режиссерским дебютом стал «Тайный мир Синдзюку», вышедший на экраны в 1995-м. Постепенно кинематографист нащупывал собственный стиль, не желая следовать традиционным правилам. Он также прославился за свою невероятную плодотворность и умение работать над масштабными проектами в сжатые сроки. В числе наиболее ярких работ Миике «Люди-птицы в Китае», «Живым или мертвым», «Вороны: Начало», «Харакири», «Театр ужасов якудза: Годзу», представленный на Каннском кинофестивале, и «Сукияки Вестерн Джанго», принесший номинацию на «Золотого льва» Венецианского киносмотра.

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