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Анна Михалкова отправится на работу в колонию в сериале «Исправление и наказание»

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
Стартовали съемки первого тюремного ситкома ТНТ — «Исправление и наказание», главную роль в котором исполняет Анна Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Михалкова отправится на работу в колонию в сериале «Исправление и наказание»
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету Алена Неверова (Анна Михалкова) работает в колонии-поселении в Пермском крае. В своё время отец оформил на мать финансовую пирамиду, украл все деньги и ушел из семьи. В результате головокружительных сюжетных поворотов однажды к ней в колонию попадают её богатые, избалованные родственники от второго брака горе-папаши.

В самый первый рабочий день было отснято несколько сцен на КПП с участием Бориса Каморзина и Галины Даниловой, которые воплотили образы начальника колонии и его жены, и дебютанта Влада Прохорова, исполнившего роль брата главной героини.

«Мы показали пилотную серию пресс-службе ФСИН России, и у нас установился хороший контакт. Нам оказывают необходимую помощь, в том числе, и качественно консультируют. Сама же идея, написать ситком именно с такой тематикой, родилась от желания социальной справедливости. Говоря словами главной героини, в каждом человеке есть добро, только многие об этом забыли, надо их просто подтолкнуть», — рассказывает один из авторов и креативный продюсер проекта Ямур Гильмутдинов.

Новый сериал будет состоять из 16-ти эпизодов, а сами съемки продлятся примерно до середины декабря. Премьера первого тюремного ситкома «Исправление и наказание» запланирована в следующем году на ТНТ.
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