Антон Васильев вновь окажется на страже порядка

В Санкт-Петербурге стартовали съемки пятого сезона детектива с Антоном Васильевым – «Невский. Охота на Архитектора», сообщает пресс-служба телеканала НТВ, который занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба НТВ
По сюжету майор Павел Семёнов (Антон Васильев) продолжает служить в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. А полковника Андрея Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц – кто круче, тот и прав. Тем временем дела у ФСБ плачевные: с тех пор, как провалили операцию по захвату Архитектора, и когда в лесу нашли труп Семенчука, ничего не изменилось. Они по-прежнему подозревают Семёнова в том, что он Архитектор. Но доказательств нет, и за ним ведётся слежка. Михайлов не понимает, может ли он доверять майору, и их дружба трещит по швам.
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