Организаторы «Ночи кино» рассказали о проведении акции в регионах

Организаторы V всероссийской акции «Ночь кино» провели онлайн-конференцию, в ходе которой представители 10 регионов рассказали о мероприятиях, запланированных на 29 августа. На данный момент свое участие подтвердили около 2500 площадок по всей стране.
В Калининграде акция пройдет на 43 площадках, в том числе и на территории автомобильных кинотеатров, которые активно работают в регионе. Краснодарский край продолжит радовать любителей кино в онлайн-формате. А Крым активно выйдет в оффлайн и задействует 51 площадку, где пройдут экскурсии и мастер-классы. Экраны установят и на набережных. На Сахалине, где уже долгое время работают кинозалы, число задействованных организаций для проведения акции в этом году увеличится вдвое. Показы состоятся даже в деревушке с населением 79 человек.
Свое участие также подтвердили республика Хакасия, Липецкая и Свердловская области. В Смоленске в связи с запретом на открытие кинозалов «Ночь кино» пройдет в домах культуры. А вот в Тамбове проведение акции находится под вопросом из-за действующего запрета на организацию культурно-массовых мероприятий.
обсуждение >>