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Организаторы «Ночи кино» рассказали о проведении акции в регионах

24 августа
2020 год

Новости кино >>
24 августа 2020
Организаторы V всероссийской акции «Ночь кино» провели онлайн-конференцию, в ходе которой представители 10 регионов рассказали о мероприятиях, запланированных на 29 августа. На данный момент свое участие подтвердили около 2500 площадок по всей стране.

Организаторы «Ночи кино» рассказали о проведении акции в регионах
фото: cinemanight.mos-kino.ru

Основным событием станет показ трех кассовых российских фильмов года: «Холоп», «Иван Царевич и Серый волк-4» и «Лёд-2». Их также увидят и жители столицы.

В Калининграде акция пройдет на 43 площадках, в том числе и на территории автомобильных кинотеатров, которые активно работают в регионе. Краснодарский край продолжит радовать любителей кино в онлайн-формате. А Крым активно выйдет в оффлайн и задействует 51 площадку, где пройдут экскурсии и мастер-классы. Экраны установят и на набережных. На Сахалине, где уже долгое время работают кинозалы, число задействованных организаций для проведения акции в этом году увеличится вдвое. Показы состоятся даже в деревушке с населением 79 человек.

Свое участие также подтвердили республика Хакасия, Липецкая и Свердловская области. В Смоленске в связи с запретом на открытие кинозалов «Ночь кино» пройдет в домах культуры. А вот в Тамбове проведение акции находится под вопросом из-за действующего запрета на организацию культурно-массовых мероприятий.
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