Данилу Якушева, Михаила Тройника и Кирилла Ковбаса накрыла «Хандра»

В сети появился основной трейлер комедии «Хандра
» с Данилой Якушевым
, Михаилом Тройником
и Кириллом Ковбасом
в главных ролях.
«Хандра» – это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это – ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.
В актерский состав также вошли Анна Чиповская
, Равшана Куркова
, Юлия Ауг
, Тимофей Трибунцев
, Иван Янковский
, Александр Гордон
, Данил Стеклов
, Ксения Зуева
, Сергей Епишев
и Cветлана Мамрешева
.
Режиссером ленты выступил выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Алексей Камынин
. Для него это вторая полнометражная работа. Сценарий Камынин написал вместе с Виталием Анохиным
, Денисом Липатовым
и Никитой Корневым
. Последний также выступил оператором ленты.
В прокате «Хандра» стартует 1 октября
.
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