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Данилу Якушева, Михаила Тройника и Кирилла Ковбаса накрыла «Хандра»

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
В сети появился основной трейлер комедии «Хандра» с Данилой Якушевым, Михаилом Тройником и Кириллом Ковбасом в главных ролях.



«Хандра» – это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это – ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

В актерский состав также вошли Анна Чиповская, Равшана Куркова, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Александр Гордон, Данил Стеклов, Ксения Зуева, Сергей Епишев и Cветлана Мамрешева.

Данилу Якушева, Михаила Тройника и Кирилла Ковбаса накрыла «Хандра»

Режиссером ленты выступил выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров Алексей Камынин. Для него это вторая полнометражная работа. Сценарий Камынин написал вместе с Виталием Анохиным, Денисом Липатовым и Никитой Корневым. Последний также выступил оператором ленты.

В прокате «Хандра» стартует 1 октября.
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